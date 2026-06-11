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熱錢持續出走！新台幣貶破31.7元防線 創近2個月新低 (記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕美國5月CPI年增率雖升至4.2%，但符合市場預期，且核心通膨表現相對溫和，原本一度提振市場信心。不過，美伊衝突再度升溫，美國總統川普揚言將擴大軍事行動規模，避險情緒迅速升高，美股由紅翻黑，美元維持強勢，資金持續流出新興市場，也使新台幣兌美元匯率早盤應聲貶破31.7元防線。中午暫時收在31.752元、貶值8.4分，台北外匯經紀公司成交量9.47億美元。

美國通膨數據公布後，美股主要指數一度反彈。然而，隨著中東局勢再度惡化，市場風險意識升溫，尾盤賣壓湧現，三大指數同步收黑，也拖累亞洲股市今日普遍走弱。

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在台股持續修正、外資熱錢加速匯出的情況下，新台幣匯價開盤後不久即失守31.7元關卡，最低觸及31.768元，重貶1角，續創4月14日以來、近兩個月新低。

外資自上週四以來已連續5個交易日賣超台股，僅集中市場累計賣超金額便超過4300億元。外資賣股後同步匯出資金，使新台幣承受沉重貶值壓力，匯價迄今已連續5個交易日收黑。

主要亞幣也多偏弱整理。其中，日圓兌美元匯率徘徊在160.5附近，來到近一個半月低點，並逐步逼近前波日本官方進場干預時的160.72價位。

展望後市，中東局勢發展仍將持續牽動全球金融市場情緒，而下週Fed與台灣央行利率決策會議結果，也將成為左右匯市走向的重要觀察指標。

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