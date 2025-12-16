熱錢撤退！新台幣午盤重貶1.05角 朝31.5元回落
美股AI題材氣氛轉趨低迷，投資人將焦點鎖定即將公布的11月非農就業和通膨數據，來評估2026年的降息預期。美股盡墨，台股今（12/16）日持續下挫，新台幣匯率以持平開出，先有零星買盤，接著在外資大舉賣超下，直接灌破31.4元，出口商有部分拋匯，但在一面倒的情況下，匯價朝31.5元的方向回落，午盤暫收31.485元、貶1.05角，台北外匯公司成交金額10.6億美元。
不少企業巨擘積極透入生成式AI，但只「燒錢不賺錢」的疑慮仍在，衝擊投資人信心，加上美國將於本週陸續公布多項關鍵經濟數據，包括括延遲發布非農就業報告、消費者物價指數（CPI）等，以及初次請領失業救濟金人數等，將成為聯準會（Fed）評估是否降息的重要依據。
美股四大指數持續收黑，台股今日回檔，新台幣匯率一早以31.38元持平開出，隨著台股大跌，匯價直接摜破31.4元，在外資連續匯出，一路朝31.5元回落，盤中雖有出口商進場拋匯，仍難敵熱錢撤退的力道，午盤暫收31.485元，創下5月初以來的新低，午後央行是否會進場阻貶，值得關注。
美元指數微幅滑落至98.2價位，人民幣兌美元中間價升至7.0602，日圓兌美元來到154.7，韓元仍在1474附近盤旋，星幣上揚至1.29左右。
