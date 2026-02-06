熱錢流出！新台幣早盤一度逼近31.7元(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日跳空開低後，低接買盤進場承接，大盤指數回到平盤附近震盪；新台幣兌美元匯率早盤則先反映前一日外資大舉賣超壓力，盤中最低下探31.693元，中午暫收在31.676元、貶值2.8分，台北外匯經紀公司成交量8.08億美元。

新台幣早盤以31.66元、貶值1.2分開出。由於外資昨日賣超台股逾700億元，熱錢匯出，加上美元續強，匯價開盤不久即逼近31.7元關卡。不過，央行持續場邊坐鎮，加上出口商年底拋匯需求升溫，一度帶動匯價回升至31.636元，只是美元買需仍強，台幣走勢偏弱，但大抵仍處於31.4元至31.7元區間內，午後觀察台股走勢與外資動向。

廣告 廣告

主要亞幣方面，日圓走勢備受關注。儘管美元再度轉強，日圓兌美元在貶破157價位後出現反彈，早盤緩步回升至156附近；離岸人民幣約在6.93兌1美元上下震盪；韓元走勢仍相對偏弱。

美國週四公布多項就業數據顯示勞動市場降溫，尤其1月裁員人數創下2009年以來同期新高，市場對美國景氣的疑慮再度升溫，美股四大指數同步收黑。此外，市場關注的非農就業報告，因政府短暫停擺將延後發布。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日股大逆轉！早盤重摔逾800點後強勢翻紅 韓股急殺逾5％後也有收斂

台股盤中》力積電、台積電等電子大反攻 指數急拉翻紅震盪678點

台股收盤》電子股大跳水 指數收跌488點勉強守31800點

股匯雙殺！新台幣一度重貶逾1角 央行緊急進場穩匯

