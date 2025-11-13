熱錢流出 新台幣連3貶終場收31.081元改寫逾半年新低

（中央社記者潘姿羽台北13日電）外資持續提款台股並匯出，導致新台幣貶勢延續，今天盤中一度跌破31.1元價位，不過央行尾盤出手調節，貶勢收斂，終場收在31.081元，僅小貶1.2分，但仍續寫今年5月以來、逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額16.5億美元。

台股今天走勢震盪，在28000點附近狹幅整理，終場翻黑跌43.53點，收27903.56點，守住月線約27878點，28000點得而復失。

外匯交易員表示，台股締造28000點紀錄後，高檔賣壓沉重，外資持續獲利了結，在匯市呈現匯出已維持一段時間，是推動新台幣走貶的主要力道。

新台幣兌美元今天以31.065元開盤，上午外資、投信同步匯出，匯價應聲貶破30.1元，不過出口商火速湧入拋匯，跌勢略為收斂，午後外資轉為雙向操作，新台幣陷入狹幅盤整，尾盤在央行調節之下，僅小跌1.2分，但仍連3日收黑。

外匯交易員指出，今天一度傳出台美關稅談判的投資金額可能介於日本及韓國之間，但消息面反反覆覆，市場有點麻痺，沒有激起太大風浪，短線新台幣匯市仍由外資進出所主導，接下來先等美國政府恢復運作，將先前延遲公布的經濟數據「翻牌」後，看市場如何反應，以及如何牽動美國聯準會12月貨幣決策，屆時可能才會有比較明確的方向性。（編輯：潘羿菁）1141113