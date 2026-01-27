熱錢追捧台股 新台幣升破31.5元關卡收創近1個月新高

（中央社記者潘姿羽台北27日電）熱錢大舉回流，激勵台灣上演股匯雙漲，不只台股再造新猷，新台幣匯率今天收盤突破31.5元關卡，收在31.47元，升值3.8分，匯價連4紅，並創近1個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.72億美元。

台股今天開高走高，終場收在32317.92點，漲253.4點，盤中、收盤指數續創新高。

台股氣勢如虹，外資今天轉賣為買，回補台股222.79億元，也為新台幣匯價提供強勁支撐力道。

新台幣兌美元今天以31.52元開盤後，匯價穩步走揚，最高升抵31.4元，強漲逾1角，而後漲勢收斂，終場收在31.47元，續寫1月3日以來、近1個月高點。

外匯交易員直言，外資有別於前陣子的雙向操作，今天全面匯入，一路把匯價拱上31.4元，不過央行嚴守31.4元價位，出手沒收部分升幅，展現不樂見新台幣升值過快的態度。

外匯交易員認為，昨天市場傳出美日聯手干預匯市，導致日圓急升，引領亞幣走揚，不過今天日圓回貶，議題已經發酵完畢，新台幣匯市回歸資金面主導，外資是否繼續流入，攸關新台幣後續升值動能。

央行統計今天主要貨幣變動，美元指數續貶0.03%，日圓、韓元經歷昨天強勁升值後，今天分別回貶0.31%及0.23%，人民幣持平，新台幣則升值0.12%。（編輯：林淑媛）1150127