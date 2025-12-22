熱門懸疑台劇取景新北 5大場景供影迷按圖索驥

〔記者賴筱桐／新北報導〕目前熱播的台灣懸疑影集《如果我不曾見過太陽》二部曲，已全數上線完畢，劇情燒腦引發討論。新北市政府表示，劇中許多重要場景是在新北市拍攝，包括市府員工宿舍等5大場景，提供影迷按圖索驥認識新北市，找尋演員們曾出現的地方。

《如果我不曾見過太陽》從連環殺人案出發，以懸疑為主軸，深入探討原生家庭對青少年性格與命運的影響，以及校園霸凌的階級性與權力運作。

市府指出，《如果我不曾見過太陽》有許多新北協拍的場景，包含市府員工宿舍、樹林三多派出所、新北市藝文中心演藝廳、五股勞工活動中心、坪林廉政研習中心等。

廣告 廣告

由曾敬驊飾演的男主角李壬曜，劇中住家在市府宿舍，監獄畫面則在坪林廉政研習中心取景，李沐飾演的女主角江曉彤，是1名學習芭蕾舞的女學生，對未來懷抱夢想和憧憬，劇中站上舞台表演的場景，在新北市藝文中心演藝廳拍攝，至於女主角父親報案的地點，就在樹林三多派出所。

新北市新聞局表示，新北市協拍中心透過資源整合、規劃單一申請及協調窗口，提供影視團隊友善的協拍服務，民眾觀影同時，可以跟著劇中人物角色一起抽絲剝繭、尋找真相，並從中找出「新北秘密場景」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

冷空氣接力報到「下探13度時間曝」 這4天高山可能降雪

北捷砍人案傷者最新情況曝光 石崇良：社安網須冷靜檢視

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

ROTC2-2》嶺東科大林芷柔以畢業即就業說服父母 彭俊堯軍校退學加入

