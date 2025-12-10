熱門景點內灣吊橋變「U4危橋」封閉 鄉長盼中央補助
新竹縣 / 綜合報導
新竹地標內灣吊橋被評定為需要立即派修的U4危橋，但鄉公所苦無經費，只能在今年7月先封橋，附近店家生意受到影響，期盼鄉公所盡快修復吊橋，對此橫山鄉公所表示，希望爭取中央補助，而新竹縣府交通旅遊處則表示會請公所人員到縣府開會。
長長吊橋上遊客們漫步行走，邊享受四周林幽谷靜，邊遠眺一大片青山綠水，放眼望去猶如身臨仙境，這裡是新竹縣橫山鄉超過40年的知名景點內灣吊橋，沒想到被檢測評為必須立即派修的U4危橋，但鄉公所因為經費不足不得不在今年7月緊急封閉吊橋禁止遊客通行，但卻苦了附近店家。
附近商家說：「它(內灣吊橋)本來是一個景點，那這樣的情況之下，就是會少了一個可以逛的東西，我們跟客人介紹景點的時候，總是希望有多一個景點可以逛。」少一個景點可能就少一點人潮，附近店家憂心橋這麼封下去恐怕生意多少會受到影響。
其實內灣吊橋多年來吸引大量遊客，如今封橋鄉長也很無奈，新竹縣橫山鄉長張志弘說：「內灣吊橋真的很遺憾，我們不封閉都不行，因為這個整個內灣吊橋的改建的經費，我們預估大概要3000多萬，我是希望說可以爭取中央補助，至少中央補助我8成、7成甚至一半。」
鄉長表示，除了經費不足，公所也缺乏總量管制通行人數的參考數據，只好先封橋確保民眾通行安全，希望地方中央一起合作完成吊橋修繕，新竹縣交旅處副處長張淇銘說：「初步判定結果，內灣吊橋有年久失修以及使用上的安全疑慮，也請公所先做初步的檢測，以及估算未來施工所需要的經費，12月初邀請公所到縣府開會研商後續的處理事宜。」
隨著內灣吊橋封閉，後續的檢測、設計與經費核定都將成為關鍵，至於改建經費如何籌措，吊橋何時能重新開放，還有待地方及中央進一步協調，讓內灣吊橋能夠安全再迎遊客。
