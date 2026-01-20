熱門景點藤山步道婦亮長利器恫 山友：嚇到腦袋空白

彰化縣 / 綜合報導

彰化員林熱門爬山景點「藤山步道」，發生驚悚事件，一名女山友和朋友在步道健行時，突然旁邊民宅衝出一名女子，手上拿著長長的利器，威脅要對他們不利，雙方只隔著幾公尺的距離，突如其來的行為，把女山友嚇得腦筋一片空白，幾乎要拔腿逃跑，還好屋內一名疑似家屬的男子迅速衝出，把女子帶回屋內，才化解危機。

民眾黃小姐說：「因為當時太害怕了，就只想趕快跑，跑遠一點。」回憶在登山步道上，被人拿利器威脅，黃小姐到現在還心有餘悸，當時她和朋友在步道健行，突然一旁民宅衝出一名女子，手上拿著利器，還威脅要對她們不利。

民眾黃小姐說：「朋友突然跟我講，姊姊，趕快跑，離我大概很近的地方，就有一個人拿著一把長刀子，我們看到，我們就害怕啦。」雙方只相隔幾公尺，黃小姐嚇得腦筋一片空白，就在這時，民宅裡衝出一名男子，迅速把女子帶回屋內，化解危機，事發地點就在彰化員林，熱門的爬山景點「藤山步道」，其他山友聽到這件事，憂心忡忡。

附近山友說：「當然會影響到啊，我們會當然會怕，你看，你走著走著，突然一個人拿刀出來，你不怕嗎。」轄區警方獲報前往了解，原來女子是當地住戶，當時疑似情緒不穩，出現失控行為，記者VS.女子丈夫說：「她原本身體就不好，(你出門不在她怎麼辦)，我就帶出門啊，(你會帶著她，顧好)，，對。」由於女子沒有出現攻擊行為，警方也只能勸誡家屬，而藤山步道風景秀麗，網路評價4.4顆星，一直是當地民眾健行好去處，如今發生驚悚事件，也讓健行山友心驚膽戰。

