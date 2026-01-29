熱門泰劇《天生一對》BL版本確定翻拍！主演陣容公佈

【看見泰國 VisionThai】泰國經典古裝愛情劇《天生一對》(Love Destiny)確定推出BL版本，將由August Vachiravit與Leng Thanaphon擔綱主演，將原作中著名的「穿越時空 × 命定情緣」設定，以全新的同性敘事形式重新演繹，在保留原作情感張力的同時，賦予故事新的觀看視角。

穿越時空的愛 改寫為BL版命運牽引

《天生一對》BL版本的故事設定於大城王朝那萊大帝(King Narai the Great)統治時期，貴族Por Dech（August 飾）與來自2026年的外科醫師Great（Leng 飾），因一場意外產生跨越時空的連結。Great穿越回古代後，醒來卻發現自己附身在當時備受社會排擠的男子Por Kaew（Leng 飾）身上。

在陌生的時代與身分中生存，不僅考驗Great對命運的理解，也讓他與Por Dech之間逐漸發展出一段交織著情感、痛楚與宿命的關係，成為整部劇的核心張力。

原版《天生一對》於2018年播出，由Bella與Pope主演，在泰國掀起現象級熱潮，不僅創下收視紀錄，還銷售至多個國家，並成功帶動大城、華富里等歷史地區的觀光熱潮。（延伸看：泰國小吳哥窟《天生一對》取景地、蝦市場…都去過嗎？）

熱門泰劇《天生一對》BL版本確定翻拍！（來源：官方）

原班導演回歸 經典光環下全新挑戰

本作同樣由Mai Phawat再度執導，他正是2018年原版《天生一對》的導演。Mai表示，回到這個世界既熟悉又充滿壓力，因為原作曾被譽為泰國影視代表作之一，觀眾期待值極高。

他坦言，BL版本的改編需要更謹慎的處理方式，同時也願意敞開心胸接受各方意見，並強調新版將呈現「不同於原作的新內容」，而非單純複製成功公式。

主演August也表示，自己會以最大努力詮釋Por Dech這個角色，希望能讓觀眾感受到角色的完整生命力；Leng則形容《天生一對》是許多泰國人心中的「國寶級作品」，能參與翻拍是一份榮幸。

從《天生一對》到古裝BL、GL 泰國同性劇進化

《天生一對》BL版本的誕生，並非單一現象，而是泰國LGBTQ+影視內容長期發展的延伸。近年來，泰國不僅持續輸出高人氣的現代BL劇，古裝題材的BL、GL作品也開始成為市場新亮點。如中泰合拍古裝BL劇《花開有時，頹靡無聲》以及由Freen與Becky主演的古裝GL劇《簪定此生》，便是近年具有話題性的代表。

LGBTQ+ 劇成為泰國文化新寵兒

自2014年起，泰國LGBTQ+電視節目的數量與影響力持續成長，朱拉隆功大學大眾傳播系講師Chanettee Tinnam指出，「過去八年來，政界對LGBTQ+權利和同性婚姻的支持增加，推動了泰國LGBTQ相關內容的成長。」（延伸看：泰國BL、GL劇成新寵兒 掀起LGBTQ+內容熱潮）

