熱門溫泉區突現「猴患」 鞭炮嚇不走！民宿搞破壞

日本關東著名的溫泉勝地「湯河原町」近期深受「猴患」所苦。（示意圖／Pexels）





日本關東著名的溫泉勝地「湯河原町」近期深受「猴患」所苦。野生猴群不僅頻繁出沒於民眾生活圈，甚至闖入民宅搶食、佔據空屋建立「基地」，令當地居民不堪其擾。



清晨時分，刺耳的猴叫聲劃破寧靜，狹窄的街道上竟一度聚集了近十隻猴子。牠們不僅大膽爬上車頂，對人類更是毫無懼色。這種情況在近年來愈發失控，有居民表示：「那是整片厚重的玻璃門，我得用雙手才推得開，沒想到猴子竟然直接打破闖入。」

受害的不僅是住家，當地觀光產業也遭受衝擊。一間以「曬柿餅體驗」聞名的民宿，架上的二十多個柿餅全被猴子洗劫一空。甚至在採訪過程中，屋主才剛下樓，就發現猴子正佔據他的車頂，隨後更發現樓上的紙窗已被破壞殆盡，場面一片狼藉。



專家指出，猴患日益猖獗與人為因素有關。過去溫泉區在發展過程中，遊客或居民常有餵食行為，導致猴群意識到「待在人類身邊比在山區更容易取得高營養食物」。如今，牠們不僅佔據無人居住的空屋作為棲息所，甚至連鞭炮驅趕也無法嚇阻。猴群拒絕回歸山林，除了造成財產損失，隨之而來的傳染病與攻擊風險，已成為日本政府極為棘手的難題。

