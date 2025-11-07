熱門科技股全下跌！美股4大指數開盤走低

▲受科技股帶頭下跌影響，美股7日開盤走低，四大指數全都下跌。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 受輝達（Nvidia）等大型科技股下跌，美國股市週五（7日）開盤走低，那斯達克指數下跌0.8%、標普500指數下跌0.6%、道瓊工業指數下跌234點或0.5%。

截至美東時間9時38分，道瓊工業指數下跌0.4%、標普500指數下跌0.61%、那斯達克指數下跌0.99%、費城半導體指數下跌2.22%。

個股部分，輝達（Nvidia）下跌2.95%、AMD下跌4.10%、甲骨文（Oracle）下跌3.44%、特斯拉下跌4.53%、亞馬遜下跌1.21%、蘋果下跌0.11%、Alphabet下跌1.5%、Meta下跌1.57%、微軟下跌0.03%。

美國財經媒體CNBC報導，輝達股價下跌超過1%、週跌幅達到8%，AI公司甲骨文同樣也下跌超過1%、本週跌幅也預計達到8%，帕蘭泰爾（Palantir）本週下跌13%，博通股價今日也下跌，本週下跌4%。

輝達、AMD在內的幾家AI公司股價下跌、成長放緩，以及特斯拉等股票大幅下跌，拖累整體市場。此外，數據顯示10月的裁員人數達到20多年來的最高水平，使得2025年成為自2009年以來裁員最嚴重的一年，也加劇了股市的下跌。

投資人仍寄望於美國政府長期停擺的結束以及聯準會可能在12月降息，從而緩解美國股市的下跌壓力。投資人也密切關注最高法院對川普總統影響深遠的關稅政策合法性的質疑，以及第三季企業獲利狀況的進展。

Navellier & Associates創始人兼首席投資官納維利爾（ Louis Navellier）表示，一旦政府停擺結束，關稅問題得到解決，年底仍有可能出現反彈。距離輝達發布財報還有兩週時間，輝達財報的強勁表現或許會成為重振AI概念的催化劑，若聯準會在12月降息，或許仍能在年底前迎來高點，「在如此高的漲幅下出現回調是正常的，也在預期之內，無需恐慌。」

美國勞工統計局通常會在本週五發布非農就業報告。然而，由於美國政府史無前例的停擺，該報告連續第二個月無法發布。道瓊經濟學家先前預估，報告將顯示就業人數減少6萬個，失業率升至4.5%。

