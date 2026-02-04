熱門科系版圖重洗 大學問公布百大竄黑馬

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測甫落幕，考生即將進入選填志願關鍵期。大學問網站今(4)日公布「2026高中生最愛百大熱門科系排行榜」，過去1年累計5468萬筆數據分析發現，就業確定性已成為高中生選系的核心指標，「一畢業即有證照」或「可直接銜接半導體供應鏈」的科系，正全面改寫傳統熱門榜單。

大學問執行長魏佳卉表示，今年最大黑馬為嘉南藥理大學藥學系，首度擊敗一般大學，奪下百大熱門科系第1名，顯示就業穩定性與證照保障，已全面超越傳統校系排名；但台灣大學仍是年度最大贏家，共有14個科系進榜，其中國企(77名)、會計(91名)及工管(94名)首次入榜，呈現「大者恆大」的品牌集中效應。

廣告 廣告

魏佳卉指出，數據也反映頂尖大學「雙峰化」現象，頂標考生明顯向台大集中，成大及中央、中正、中山等中字輩學校面臨地緣與少子化雙重壓力，首次進入百大的校系多集中於中北部，包括清大電機(64名)、台科大設計(79名)、輔大金融國企(89名)、亞大心理(90名)、陽明交大醫學(93名)等，南部學校整體關注度相對偏低。

此外，魏佳卉表示，在非都會區與技職體系中，具國考證照的醫護與獸醫相關科系表現亮眼，除嘉藥藥學外，屏科大獸醫(20名)、大仁藥學(27名)、長庚科大護理(42名)、國北護護理(52名)、嘉大獸醫(60名)等，成為中段分數考生的重要防守型選擇。

半導體產業人才需求外溢效應持續擴大，工程與基礎科學學群同步受惠。除電機外，材料、化工、機械、物理與化學系關注度明顯上升，包括台大物理(119名)、清大材料(132名)、成大化工(140名)及台大化學(179名)，顯示考生不再只鎖定資工電機，而是布局可轉入科技業的基礎學科。

魏佳卉表示，AI熱潮也由短期爆紅轉為結構性影響。傳統資工、資管系所因供給增加與生成式AI普及，關注度略有修正，反而是結合資訊與財經的跨域「AI＋專業」科系崛起，如陽明交大資管與財金(164名)、北科大資訊與財金管理(198名)成為新寵。

另在社會組方面，法律與財經仍居核心地位，政大法律(2名)、台大法律(10名)、東吳法律(11名)名次居前；教育學群則以輔導諮商表現最穩定，台師大心輔(31名)、國北教大心理諮商(53名)等反映心理健康需求升溫；在外語學群中，日文系受台日產業連動影響，關注度明顯高於其他語言。

【看原文連結】

更多自由時報報導

汽車隔熱紙新規定228上路！不合格罰1800元逾期半年不改就註銷牌照

好天氣到週五！冷氣團來襲 週末下探9度

開打了？伊朗無人機逼近林肯號航艦 遭F-35C戰機擊落

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

