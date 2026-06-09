熱門節目秒殺 黃偉哲笑喊「加湯加料不加價」盼藝術節加場滿足戲迷

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台南藝術節熱門節目搶爆，台南市長黃偉哲喊話加場滿足觀眾需求。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南藝術節將於10月熱鬧登場，今年以「suí-ooh(水喔)藝術條條通 閃閃花亮」為主題，不過活動還沒正式開跑，部分熱門節目就已經傳出秒殺捷報，讓市長黃偉哲忍不住用台語開玩笑說：「加湯、加料，不加價！」希望策展團隊能想辦法加場，讓更多民眾搶得到票。

原本因公務行程緊湊預定無法出席今(9)日記者會的黃偉哲，最後還是特地趕來現場力挺。他低調地坐在走道旁座位，等到主持告一段落才上台致詞，致詞完又匆匆趕往下1個行程，把舞台留給藝術家和表演團隊，沒有搶鏡頭「插隊」拍大合照。

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黃偉哲表示，藝術其實早已融入市民生活，市府多年來持續推動台南藝術節，希望讓更多人透過表演藝術認識台南，也讓世界看見這座古都的文化能量。

2026台南藝術節將於10月熱鬧登場，從劇場、舞蹈、展覽、城市漫遊到跨域共創，超過50場展演與藝術行動。(記者洪瑞琴攝)

今年藝術節亮點不少，其中「台灣製造」單元集結多部話題作品，像是「莎士比亞的妹妹們的劇團」，推出導演王嘉明最新創作《地動說－世界不是一幅靜物畫》，透過劇場回應AI時代的真理與觀看問題。

另外，修復完成的原台南刑務所古蹟預計9月開張，也將在今年首度加入藝術節演出場域，成為全新文化地標。

去年廣受好評的「藝文一條通」今年也將再度登場，從孔廟、大南門一路延伸到台南文化中心周邊，邀請雞屎藤舞蹈劇場、台灣藝術家交響樂團、風乎舞雩舞團、暴羅WALK漫才合作社、阿伯樂戲工場、韋瓦笛室內樂團等團隊共同參與，串聯市場、巷弄和街角空間。說不定買菜途中、散步轉個彎，就能巧遇舞蹈、音樂或漫才演出。

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