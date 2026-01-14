熱門股／不只塑膠 二勢力助攻南亞目標價狂噴
財經中心／廖珪如報導
台塑集團旗下材料大廠 南亞（1303） 受惠於 AI 應用推升高階電子材料需求，以及轉投資記憶體廠 南亞科（2408） 獲利大幅回升，法人同步上修 2026 年獲利預估並調高目標價，指出南亞營運重心已由傳統石化轉向電子材料與業外投資雙引擎。法人指出，AI 伺服器對高速、低損耗 PCB 材料與高頻寬記憶體需求持續擴張，使銅箔基板（CCL）、玻纖布與高階銅箔等電子材料出現結構性供不應求，加上記憶體價格進入上行循環，南亞獲利結構出現明顯改善。研究機構維持南亞「買進」評等，本土券商目標價分別給出 71.5 、 75 元，反映電子材料成長性與南亞科獲利挹注。
第四季財報亮眼：AI 需求抵銷石化檢修衝擊、EPS 創 14 季新高
在營運表現方面，南亞公告 2025 年第四季自結財報，單季營收 645 億元，季增 0.4%，優於市場預期。儘管化工產品因定期檢修與產能過剩影響銷量，但電子材料受惠 AI 需求與銅價上揚，獲利表現顯著提升，帶動單季營業利益率季增 0.3 個百分點至 1.9%。業外方面，南亞科轉投資收益貢獻顯著，單季影響每股盈餘（EPS）約 0.41 元，推升南亞第四季稅後淨利至約 49 億元，EPS 達 0.62 元，創近 14 季新高。
全年來看，南亞 2025 年稅後淨利約 45 億元，年增逾 3 成，EPS 為 0.57 元，表現優於法人原先預期。法人認為，隨著電子材料占比提高與業外投資回溫，南亞已逐步脫離石化景氣谷底。
石化與電子材料兩極化：擺脫 EG 產能過剩陰霾、強攻賣方市場
相較之下，乙二醇（EG）等石化產品仍面臨結構性供給過剩壓力。研究指出，自 2020 年起全球 EG 產業快速擴產，每年新增產能遠高於需求成長，中國整體開工率僅約 60% 至 70%，顯示產業仍處於激烈價格競爭與虧損狀態。法人預期，石化事業短期內難以明顯改善，但其對南亞整體獲利的影響正逐步下降。
電子材料則成為南亞成長主軸。南亞在 PCB 產業布局完整，涵蓋環氧樹脂、玻纖布、銅箔、CCL 與載板材料，並與日本日東紡策略合作，代工高階玻纖布以確保關鍵原料供應。產品進度方面，高階銅箔 HVLP3 已進入量產，後續將推進更高規格產品；CCL 方面，M7 已量產，M8 與 M9 規格預計今年陸續放量。法人指出，高階材料目前屬賣方市場，價格具調升空間，有助電子材料事業毛利率持續改善。
記憶體循環助攻：南亞科獲利挹注與 EPS 上修七倍之展望
業外投資方面，受 AI 訓練與推論需求帶動，全球記憶體市場出現結構性短缺。根據 TrendForce 調查，2025 年第四季 DRAM 合約均價大幅上揚，2026 年上半年價格仍可望維持高檔。法人因此上修南亞科 2026 年獲利預估，並提高南亞可認列的投資收益，成為推升整體 EPS 的關鍵來源。
綜合電子材料高階化與南亞科獲利回升，法人將南亞 2026 年 EPS 上修至 4.46 至 4.62 元區間，年增幅逾 7 倍，顯著高於市場共識約 2 元水準。研究機構指出，若 AI 應用持續擴散、記憶體價格循環未反轉，南亞評價仍具進一步上修空間。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
租屋津貼發12個月 勞動部請錢辦法曝
熱門股／台積電赴美加碼5座廠？ 帶飛廠務三強
個股／台積電法說會前夕 最新目標價曝
其他人也在看
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 15 小時前 ・ 1
AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔
根據CMoney統計，今年以來截至1/9止，台股主、被動ETF在科技巨頭AI資本支出續增下，台股科技相關ETF股價表現脫穎而出，績效最好的前10檔ETF之中，前三名分別是新光臺灣半導體30(00904)、台新臺灣IC設計(00947)、兆豐台灣晶圓製造(00913)，報酬率分別有9.42%、8.49%、7.66%，且全都是半導體相關ETF，至於主動式台股ETF則漲勢暫歇，僅主動野村台灣50(00985A)、主動安聯台灣高息(00984A)績效表現不俗，仍有4%以上的水準表現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
《基金》存0050就夠？達人1招避免股災捶心肝
【時報-台北電】台股近10年牛氣沖天，平均年化酬率逾20%，0050也平均年賺逾18%，很多人以為只要存0050就好，存股達人「存股方程式」提醒資產配置的重要性，美股、日股都曾經失落10~20年，年虧3%~7%，如果此時需要用錢，賠錢賣股會很心痛，建議分散市場，配置低相關資產，如果資金有限，至少台美股+現金；如果想要更分散風險，VT+台幣定存是最佳解。 「存股方程式」版主在臉書分享，資產配置最重要的目的，就是期望能在報酬與規避風險之間取得平衡點。資產配置並非為了追求短期暴利，而是為了在市場波動的風暴中，確保資產能穩健地朝向長期財務目標邁進。 資產配置的重點有兩個：分散市場與配置低相關性的金融產品。 重點1：分散市場 顧名思義就是不可把資金全數投入單一市場，至少投入兩個市場才能有效降低風險。台股近年表現非常好，元大台灣50(0050)上市以來績效非常亮眼，不少網紅認為只要投資0050即可。但資金如果全部壓在台股、壓在0050，一旦台股遭遇系統性風險，可是會欲哭無淚。 有網紅斬釘截鐵的認為，台股長期走勢絕對是向上的，因此投資台股、投資0050就夠了？強如美股標普500指數，也曾長時間低迷，時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股上3萬全線暴走！前十強全漲6%以上 最強前3是它們
2026年開年，在護國神山台積電、記憶體、IC設計等重量級電子股帶動下，台股多頭氣勢旺盛，一舉攻上3萬點之上的高點，也帶動台股ETF飆漲，據統計，今年來前十強台股ETF皆大漲6%以上，其中，台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）更大漲二位數。台新投信表示，雖然短線漲多面臨獲利回吐壓力呈現震盪格局，但在AI需求持續熱絡下，強化市場對今年成長的期待，分析師預估台股企業今年獲利成長率有機會上看二成，在紮實基本面的支撐下，台股回檔整理後仍有續攻高的機會，建議逢低分批布局。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
房貸提前償還划算嗎？他月付2萬「投錢降利息」網搖頭…想提前還款先做3件事
房貸是否要提前還款，是許多有殼一族經常在心中拉扯的掙扎。有網友在PTT上發問，若手中突然多出一筆為數不小的閒錢，你會選擇先還一大筆錢，以省下利息、降低未來的房貸金額嗎？此文一出隨即引發熱議，不少人一面倒建議「不要」，更有人直言「房貸利率有高於通膨嗎？沒有就不要先還」，本文就帶讀者一次看懂想提早還款可先做哪些事，以衡量最適合自己的財務決策。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 14
台積電美國廠毛利率僅8％ 真能再蓋5座廠？最大挑戰曝光
紐約時報披露，台美對等關稅快談妥，台灣拿到比照日韓的15%稅率，但條件之一是台積電加碼赴美投資，再蓋五座晶圓廠，涵蓋成熟與先進製程。即便台美政府尚未公開最終結果，但台積電加速赴美已成不可逆的趨勢，這也讓外界憂心毛利率與利潤受到衝擊，先前才有研調機構算出美國廠的毛利率僅8%，人力與折舊成本皆比台灣廠高出一大截。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23
台積電衝上1720元 台股歷史高點再刷新/神山擴廠點火 廠務概念股砲火全開/群創連10漲友達爆量 面板股在紅什麼？｜Yahoo財經掃描
甩開美國司法部調查聯準會主席鮑爾的干擾，市場焦點回到科技股基本面，美股四大指數同步收紅；道瓊工業指數上漲0.17%，標普500指數上漲0.16%，費城半導體指數上漲0.47%，三大指數續衝歷史新高；而那斯達克指數也走強0.26%。科技股表現方面，受惠AI與雲端需求展望，Alphabet在AI布局與市值突破4兆美元題材帶動下續強，新型雲端商CoreWeave等個股同步走揚；而《紐約時報》報導台美關稅協議進展、可能以擴大赴美投資換取關稅下調，也激勵台積電ADR勁揚2.52%、創歷史收盤新高。亞股方面，日股大漲、韓股走高，齊刷歷史新高；而港股、上證指數同樣有走強表現，整體市場投資氣氛偏多。 台股今（13）日盤中一度衝高至30,973.85點改寫新高，隨後震盪整理，終場上漲139.93點、收在30,707.22點，同步刷新收盤新高，成交值放大至7245.89億元，權王台積電(2330)盤中再寫新天價1720元，穩住指數重心，聯發科(2454)、日月光投控(3711)表現突出，盤面資金則持續在封測、廠務設備與低軌衛星等具題材族群間輪動，在國安基金退場後，持續支撐大盤高檔上攻。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 11
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前 ・ 28
股價猛飆113.1%！網喊「它」想買還買不到 連拉3根漲停並列「這2檔」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（13）日台股加權指數收盤30,707.22點，漲139.93點，漲幅0.46%，觀察昨日表現強勢個股，昨日有3檔個股以漲停的成績榮登強...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
高低點相差450元！股王信驊「注意」 驚險守住8000大關
受到台美關稅15%接近底定激勵，台股股王信驊（5274）今（13日）雖然僅以8055平盤開出，不過隨即向上拉升，最高上漲200元，來到8255元再創新高，不過隨後投資人獲利賣壓湧現，股價一度跌至7805元，幸好最後一盤急拉40元，終場收到8005元，驚險守住8000大關。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31
一年調升4次！00929配息重返0.1元大關 元月除息日看這天
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導復華台灣科技優息（00929）送給投資人新年大禮，最新配息金額調高至0.1元，這也是近一年來第四度調升，讓逾54萬名股民喜上眉...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
高股息ETF誰最猛？達人推它9％殖利率是地板 每月加薪1萬不是夢
0056（元大高股息）公告配息維持0.866元，若以0056股價目前在37元計算，殖利率約為9.35%，想要參與除權息，最後買進日在1月21日。ETF達人知美在YT影片中指出，0056去年含息總報酬率達10.69%居冠，是想「乖乖領息」投資人的首選。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
國安基金高歌離席台股明恐大跳水？2股市專家：回檔300點仍屬合理範圍
國安基金12日宣布自即日起停止執行安定市場任務，終止279天史上最長護盤，也讓一票網友擔憂明天台股開盤會大跳水，不過第一金投顧董事長黃詣庭和資深證券分析師呂漢威受訪時皆表示，國安基金角色在於穩定市場而非帶動多頭，退場更多影響的是投資人心理層面；在基本面未轉弱、內資承接力道仍在的情況下，即便明日台股開盤出現0.5%至1%以內的震盪，也就是跌300點，皆屬正常修正。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 12
《台北股市》權王、股王 內外資升勢驚人
【時報-台北電】12日權王台積電、股王信驊「台股雙王」強強聯手行情熱火朝天，花旗環球證券將台積電股價預期升至2,450元，超越高盛證券、調研機構ALETHEIA的2,330元與2,400元；內外資喊買信驊更積極，摩根大通才喊出8,500元，金控旗下投顧研究機構一口氣拉上9,500元，台股股王「破萬」新時代近在眼前。 內外資研究機構調升台積電目標價大戲早已上演；花旗環球證券在法說會進入倒數之際，直接越過其他外資法人，給出市場最高的2,450元，引市場側目。 花旗環球證券台灣區研究部主管陳佳儀預料，台積電本次法說會將給出全年營收成長20％～25％財測，但最終成績將會超過此預期；這也是外資圈目前共識所在，像是摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也認為，台積電可能給出營收年增25％預期，然最後在資本支出昂揚、3奈米製程擴張的支持下，可望端出成長30％的績優生成績單。 不僅如此，在市場對台積電至2027年營運持續上調之際，花旗環球領先點出，根據台積電先前給出五年營收年複合成長率20％以上財測推算，預估台積電2030年營收可達3,000億美元。花旗環球同時將台積電列入泛亞（Pan-Asia）優先關時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
工程師和醫師都被超車！最賺行業曝光 月薪直衝「7」字頭
主計總處今（12）日公布11月工業及服務業薪資統計，去年1至11月全體受僱員工經常性薪資平均為47,837元，較上年同期增加3.09%，寫下近26年來同期新高。從產業別觀察，11月平均薪資水準最高的前三大行業，依序為金融及保險業（70,840元）、出版影音及資通訊業（69,579元），以及電力及燃氣供應業（65,949元）。中時財經即時 ・ 2 天前 ・ 11
美中太空戰開打！北京20萬顆衛星震撼彈 謝金河點名「台廠7猛將」要噴發了
低軌衛星產業正處於快速擴張階段，隨著全球星鏈部署加速、衛星通訊正式商轉，以及應用場景持續擴散，相關供應鏈需求明顯放大。財信傳媒董事長謝金河指出，美中太空競逐已成為今年市場關注的重要賽局，「低軌道衛星」題材可望全年發酵，並直言多達7檔相關概念股只要搭上題材，股價表現勢必相當熱絡。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台股站上3萬點真的穩了嗎 分析師警告三警訊先別太樂觀！
台股站上3萬點後進入高檔震盪區，表面上氣氛熱絡、成交量屢創新高，但在歡樂氣氛背後，其實已浮現多項風險訊號，台股在護國神山台積電維持相對穩健表現下，以及部分AI 、記憶體、半導體、設備與題材股輪動撐盤下，指數暫時仍守穩5日與10日線之上，但值得留意的是，在前波激情推升、成交量衝出 8,817億元歷史天量後，市場結構已悄然出現變化。近期量能明顯降溫至約 7,000 億元上下水準，呈現量縮價穩表象，實則三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言