熱門股／不只塑膠 二勢力助攻南亞目標價狂噴

台塑集團旗下材料大廠 南亞（1303） 受惠於 AI 應用推升高階電子材料需求，以及轉投資記憶體廠 南亞科（2408） 獲利大幅回升，法人同步上修 2026 年獲利預估並調高目標價，指出南亞營運重心已由傳統石化轉向電子材料與業外投資雙引擎。法人指出，AI 伺服器對高速、低損耗 PCB 材料與高頻寬記憶體需求持續擴張，使銅箔基板（CCL）、玻纖布與高階銅箔等電子材料出現結構性供不應求，加上記憶體價格進入上行循環，南亞獲利結構出現明顯改善。研究機構維持南亞「買進」評等，本土券商目標價分別給出 71.5 、 75 元，反映電子材料成長性與南亞科獲利挹注。

第四季財報亮眼：AI 需求抵銷石化檢修衝擊、EPS 創 14 季新高

在營運表現方面，南亞公告 2025 年第四季自結財報，單季營收 645 億元，季增 0.4%，優於市場預期。儘管化工產品因定期檢修與產能過剩影響銷量，但電子材料受惠 AI 需求與銅價上揚，獲利表現顯著提升，帶動單季營業利益率季增 0.3 個百分點至 1.9%。業外方面，南亞科轉投資收益貢獻顯著，單季影響每股盈餘（EPS）約 0.41 元，推升南亞第四季稅後淨利至約 49 億元，EPS 達 0.62 元，創近 14 季新高。

全年來看，南亞 2025 年稅後淨利約 45 億元，年增逾 3 成，EPS 為 0.57 元，表現優於法人原先預期。法人認為，隨著電子材料占比提高與業外投資回溫，南亞已逐步脫離石化景氣谷底。

石化與電子材料兩極化：擺脫 EG 產能過剩陰霾、強攻賣方市場

相較之下，乙二醇（EG）等石化產品仍面臨結構性供給過剩壓力。研究指出，自 2020 年起全球 EG 產業快速擴產，每年新增產能遠高於需求成長，中國整體開工率僅約 60% 至 70%，顯示產業仍處於激烈價格競爭與虧損狀態。法人預期，石化事業短期內難以明顯改善，但其對南亞整體獲利的影響正逐步下降。

電子材料則成為南亞成長主軸。南亞在 PCB 產業布局完整，涵蓋環氧樹脂、玻纖布、銅箔、CCL 與載板材料，並與日本日東紡策略合作，代工高階玻纖布以確保關鍵原料供應。產品進度方面，高階銅箔 HVLP3 已進入量產，後續將推進更高規格產品；CCL 方面，M7 已量產，M8 與 M9 規格預計今年陸續放量。法人指出，高階材料目前屬賣方市場，價格具調升空間，有助電子材料事業毛利率持續改善。

記憶體循環助攻：南亞科獲利挹注與 EPS 上修七倍之展望

業外投資方面，受 AI 訓練與推論需求帶動，全球記憶體市場出現結構性短缺。根據 TrendForce 調查，2025 年第四季 DRAM 合約均價大幅上揚，2026 年上半年價格仍可望維持高檔。法人因此上修南亞科 2026 年獲利預估，並提高南亞可認列的投資收益，成為推升整體 EPS 的關鍵來源。

綜合電子材料高階化與南亞科獲利回升，法人將南亞 2026 年 EPS 上修至 4.46 至 4.62 元區間，年增幅逾 7 倍，顯著高於市場共識約 2 元水準。研究機構指出，若 AI 應用持續擴散、記憶體價格循環未反轉，南亞評價仍具進一步上修空間。

