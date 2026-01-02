熱門股／中國擴產DRAM免驚 台廠7雄續漲理由曝

財經中心／廖珪如報導

台股2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；本週台股大漲793.79點，週線連2紅，漲幅2.78%，平均日均量5388.51億元。記憶體族群再度成為焦點，華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）漲幅驚人。

國票投顧則分上下游介紹記憶體產業，讓投資人做足功課加入這場大循環包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、群聯（8299）。

不過，市場近期在利多面雖然補足，也有利空消息。被譽為半導體先知的前明星經理人「萬鈞法人視野」發文指出，第一季傳出 NOR 漲幅 30% 到 100%，依不同品項而定，這個訊號本質上反映一件事：當整個產業的資本支出與產能規劃全面往先進節點集中，落後製程會在某個時間點出現結構性缺口。因為需求不會因為你不想做就消失，車用、工控、網通、消費性電子的長尾需求仍然在，而且很多系統設計就是綁在成熟節點的供應鏈上，沒有那麼容易改規格、改驗證、改供應商。

時間與基礎設施的剛性限制

分專指出，有網友丟一張圖問他「福建晉華可能要把 19nm 等級的 DRAM 產能擴到 2026 年 6 萬片/月，DDR4 供給會被解掉」？萬鈞法人視野認為，自己的看法一直很一致：你真正該關注的從來不是他敢不敢喊擴產，也不是他有沒有錢，更不是他買不買得到單一兩台機台。記憶體供需失衡的核心，早就不是一個簡單的資本開支問題，而是物理時間與產線協同的問題。

先講最直覺的一點：無塵室。無塵室不是你下單明天就有，它是土建、系統、驗證、搬入、調校一路走完，通常就是一年以上起跳。更現實的是，就算你有現成空間可以接機台，機台進廠的排程、安裝、拉線、參數設定、到能穩定試產，時間同樣是以季度甚至以年來算。很多人只看「6萬片/月」這個數字，卻忽略了從零到有、從有到穩，真正卡住的是時間，不是口號。

後段產能排擠阻礙良率爬坡

再來是另一個外界更常低估的瓶頸：測試。DRAM tester 的供給本來就緊，當先進產品的測試需求更吃緊、更排隊時，成熟節點的測試產能就會被排擠，這會形成一個非常典型的鏈式反應：你前段看似有機會拉量，但後段出貨節奏卡住，良率爬坡時間拉長，等於你的「名目產能」很難在短時間內變成「有效供給」。市場最容易用一張投影片的產能目標，去誤判一個需要兩年以上系統協作才能落地的供應曲線，這就是為什麼每當有人拿「某某要擴產」來說供需會反轉，我都會提醒大家不要只看產能公告。

被邊緣化的成熟節點與彈性喪失

還有之前就提到的載板、T-glass、以及整體供應鏈的排程問題，這些才是這一輪供需失衡背後更深層的原因。因為當全產業的資源往先進節點集中，上游材料、測試、封裝、甚至人力與排程都會跟著往報酬率更高、策略性更強的方向傾斜，成熟節點反而更容易出現「沒有被好好服務」的狀態。這不是單一公司能不能擴產可以解的，而是整條供應鏈的優先序被重新排序後，留下的結構性空缺。

所以回到「要不要擔心福建晉華 6萬片 DDR4」這件事，我反而會把問題倒過來看：就算它真的能在 2026 年把量做出來，那也很可能是在需求已經被缺貨與漲價教育過、客戶早就提前簽長約鎖量的環境下進場。換句話說，它就算是新增供給，也不一定代表價格會回到過去那種買方市場的心態，更不太可能在短時間內把「落後製程記憶體」這條線的緊張感完全解除。

價格彈性與供給稀缺的必然結果

在這種資源搶奪下，可能一段時間反而越落後製程的記憶體，之後越缺。原因很簡單，大家都去做先進的，這不是情緒，是產業資本配置的必然結果。先進節點能拿到更好的長期合約、更高的ASP、更強的策略地位，企業自然把最稀缺的資本、設備、人力都押在那裡。成熟節點就會變成一種「需求還在、但供給彈性消失」的市場結構，一旦出現任何小幅度的需求回升或供應擾動，價格的反應會比過去更劇烈。

所以我會把接下來一段時間的記憶體市場，用一句話總結：缺的不是意願，缺的是時間，缺的是整條供應鏈協同後的有效產能。這也是為什麼當市場開始討論 NOR、DDR4、以及更多成熟節點產品時，你會看到價格彈性比大家想像更大，而且越「看起來不性感」的那一段，越可能在供需重新失衡時變得最緊、最貴、也最難買。

