熱門股／低軌衛星王者 昇達科目標價來了！
財經中心／廖珪如報導
無線通訊元件廠昇達科（3491）第三季業績受惠低軌衛星客戶恢復拉貨而回升，法人預期公司將在2026年迎來低軌衛星部署高峰，獲利將出現倍數成長。玉山投顧對其出具「買進」評等目標價 540元（2026年EPS 34倍本益比）、合庫投顧維持「買進」建議，目標價 515元（2026年EPS 33倍本益比）。
根據玉山投顧報告，昇達科2025年第三季營收（排除電信工程）季增3.9%至 4.84億元，毛利率47.3%，因Amazon星系發射遞延導致產品組合改變，稅後純益 1.32元。10月營收月增19.6%至2.29億元，低軌衛星營收占比自9月的58.3%提升至69.7%，目前在手未交貨訂單逾 10億元，預期第四季營收將季增35.8%至 6.57億元，毛利率回升至55%，EPS可達 2.73元。
Starlink訂單在手
法人指出，昇達科的兩大美系客戶（市場解讀為 Starlink與Amazon Kuiper）已進入高速部署期，成為主要獲利引擎。Starlink新一代V3衛星預計2025年底完成開發，2026年第二季起由Starship火箭發射。V3搭載Ka、E、QV與W四個頻段，零組件數量與地面站需求將同步增加。玉山投顧預期，隨Starlink自製比例下降，昇達科可憑價格與交期優勢爭取更多訂單。
公司亦開發星間連接（ISL）與衛星遙傳追蹤指令（TT&C）新產品，已通過認證並將於第四季至2026年初量產；另與5家中小型低軌衛星營運商合作，其中2家已進入試量產階段。法人認為，低軌衛星壽命僅5至6年，汰換潮將為昇達科帶來持續訂單。
低軌衛星營收高
玉山投顧預估，昇達科2025、2026年營收分別為 22.8億元 與 35.7億元，年增率-2.6%與+56.8%，毛利率49.5%與58.3%，EPS分別為 7.28元 與 15.86元，維持「買進」評等，目標價 540元（2026年EPS 34倍本益比）。合庫投顧亦指出，隨昇達科恢復對低軌衛星客戶的出貨，2025年低軌營收將年增約40%，2026年在衛星與地面站雙重帶動下可望再翻倍，預估營收達 37.1億元（年增58.9%），毛利率55.4%，EPS 15.52元，維持「買進」建議，目標價 515元（2026年EPS 33倍本益比）。
兩家投顧一致認為，昇達科已成台灣低軌衛星族群中最具量產能見度的企業之一，隨星系部署與汰換週期進入高峰，2026年有望成為公司營運的轉折年。
和碩：三大產品線皆正向看
和碩12日舉行法說會，展望後市營運，共同執行長鄧國彥表示，運算、消費性電子及通訊產品明年展望正向，預期都會成長；而伺服器GB200、GB300在第三季開始陸續出貨，美國德州廠預計在明年3月底前完成試產，電動車從去年至今拿下不少新客戶，新品預估明年下半年到2027年下半年將量產，相信明年電動車業務有不錯成果。工商時報 ・ 1 小時前
信立化學Q3業外大進補10.97億 前三季EPS 15.6元
信立化學（4303）公告2025年第三季財報。公司單季合併營收達2.77億元，較2024年同期成長288.73％，毛利為0.51億元，年增353.93％。受惠於集團事業整合及運動鞋材、時尚精品、機能材料出貨放量，營運規模擴大。不過，本季主要獲利來源仍來自認列業外收入10.97億元，推升稅後淨利至8.05億元，單季EPS達8.51元。鏡報 ・ 8 小時前
網PO「捐80億歐元換副總統演講」刑事局逮2嫌！他喊「反串文當真的人腦子有問題」
日前有網友發文稱台灣捐80億歐元讓副總統蕭美琴在IPAC峰會發表演說，刑事局獲報後追查鎖定2名男子涉案，其中一人日前到案，另名男子今返國在桃園機場遭逮送辦。中天新聞網 ・ 10 小時前
MLB／腳踝傷季後賽難守外野 道奇工具人動刀！明年外野佈局連動被影響
道奇工具人艾德蒙（Tommy Edman）今年飽受腳踝傷勢，12日球團表示他將接受手術治療，預計可以趕上明年春訓，不過能否代表韓國參加WBC仍成疑，而且他的復原狀況也會決定道奇休賽季的陣容佈局。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
賺爛！普發金變發財金 6大投信銀行利多大方送
隨著政府普發1萬元現金正式入帳，市場不只迎來一波消費熱潮，也點燃民眾對理財投資的熱情。多家投信與銀行業者紛紛端出加碼方案，從手續費優惠、定期定額策略到ETF組合建議，甚至搭配現金抽獎與商品禮券，讓這筆資金從短線消費變身為長線資產。若懂得善用，這筆「全民紅包」將不只是一次性補貼，而是資產翻倍的啟動資金。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
正崴發布重大訊息！集團3家公司11/13起停牌
證交所今（12）日晚間公告，正崴集團（2352）旗下三家公司包括正崴（2352）、永崴投控（3712）、森崴能源（6806）自13日起暫停交易，因為正崴精密工業股份有限公司有重大訊息待公布。中天新聞網 ・ 6 小時前
昇達科：低軌衛星在手訂單逾10億 越南擴廠租建同步
（中央社記者潘智義台北2025年11月11日電）低軌衛星及微波高頻通訊元件廠昇達科(3491)董事長陳淑敏今天表示，太空市場升溫，不論已運作或新跨入市場的低軌衛星營運商對元件需求明顯增加。昇達科總經理吳東義說明，低軌衛星在手訂單超過新台幣10億元，今年營運將優於去年。昇達科今天舉行法人說明會，吳東義表示，因應市場需求大增，已在現有租用的越南廠旁買地蓋廠，但明年底前才可使用，為了應急，先租旁邊廠房建新產線，明年1月即可投產，而在台灣也買幾個現成廠房，擴充新產能，只要越南新廠明年底完工後，便可支撐客戶新增需求3至5年。吳東義解釋，9、10月之後，低軌衛星占營收比重持續增加，9月占58.3%、10月達69.7%；第3季毛利率稍弱，第4季毛利率有望走升。去年全年低軌衛星營收約10億元，今年可望大幅成長。他進一步說明，低軌衛星產品當中「天上」的衛星元件占65%，除過去持續出貨的衛星酬載元件，現已新增與衛星鏈結的遙測元件；「地面」的產品占35%，包括地面站（Gateway）、射頻天線；而衛星鏈路（ISL）與地面站兩者之間是互補關係，並不會取代。對於低軌衛星大客戶擴大營運規模之際，是否同步增加衛星元中央社財經 ・ 1 天前
新版貨物稅減徵 新購汽車最高退稅10萬元 拚車市買氣力抗關稅衝擊
財政部於今（12）日宣布，會同經濟部修正發布及更名相關辦法，自今天起，汽機車貨物稅減徵優惠期程，延長至 119 年 12 月 31 日，同時擴大適用範圍，將「新購」小型汽機車也納入減徵行列，如新購排氣量在 2,000cc 以下的小型小客鉅亨網 ・ 9 小時前
記憶體封測也喊漲！華東衝上38.3元漲停創紀錄 南茂、立衛齊亮燈嗨翻
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導記憶體市場火熱延燒，封測廠傳出將調漲報價，帶動相關個股強勢表態。市場傳出，後段封測廠近期接單爆滿，最快今年底起調整...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
唯一綠燈千金股...旺矽第三季獲利創新高卻慘跌停 分析師揭3關鍵
半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）第三季每股賺9.3元，創下新高。今（11）日股價不漲反跌，早盤一度來到2,000元，隨後賣壓出籠，慘遭打入跌停，股價鎖死在1,795元。對此，分析師指出，主要因技術面超漲，引發獲利了結且高檔買盤不濟，再加上基本面成長動能趨緩，讓投資人產生疑慮。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電每股配6元 這天能領
台積電（2330）今（11）日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 20 小時前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 18 小時前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 1 天前
看準PCB發展！投信狂砸5.7億買破「這檔」5千張 再砸2.8億進場鴻海
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股今（12）日開高震盪，開盤即漲逾百點，盤中一度大漲近300點站回2萬8千點關卡，不過在大型權值股尾盤遭砍單的影響下，終...FTNN新聞網 ・ 11 小時前