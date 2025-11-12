熱門股／低軌衛星王者 昇達科目標價來了！

財經中心／廖珪如報導

無線通訊元件廠昇達科（3491）第三季業績受惠低軌衛星客戶恢復拉貨而回升，法人預期公司將在2026年迎來低軌衛星部署高峰，獲利將出現倍數成長。玉山投顧對其出具「買進」評等目標價 540元（2026年EPS 34倍本益比）、合庫投顧維持「買進」建議，目標價 515元（2026年EPS 33倍本益比）。

根據玉山投顧報告，昇達科2025年第三季營收（排除電信工程）季增3.9%至 4.84億元，毛利率47.3%，因Amazon星系發射遞延導致產品組合改變，稅後純益 1.32元。10月營收月增19.6%至2.29億元，低軌衛星營收占比自9月的58.3%提升至69.7%，目前在手未交貨訂單逾 10億元，預期第四季營收將季增35.8%至 6.57億元，毛利率回升至55%，EPS可達 2.73元。

Starlink訂單在手

法人指出，昇達科的兩大美系客戶（市場解讀為 Starlink與Amazon Kuiper）已進入高速部署期，成為主要獲利引擎。Starlink新一代V3衛星預計2025年底完成開發，2026年第二季起由Starship火箭發射。V3搭載Ka、E、QV與W四個頻段，零組件數量與地面站需求將同步增加。玉山投顧預期，隨Starlink自製比例下降，昇達科可憑價格與交期優勢爭取更多訂單。

公司亦開發星間連接（ISL）與衛星遙傳追蹤指令（TT&C）新產品，已通過認證並將於第四季至2026年初量產；另與5家中小型低軌衛星營運商合作，其中2家已進入試量產階段。法人認為，低軌衛星壽命僅5至6年，汰換潮將為昇達科帶來持續訂單。

低軌衛星營收高

玉山投顧預估，昇達科2025、2026年營收分別為 22.8億元 與 35.7億元，年增率-2.6%與+56.8%，毛利率49.5%與58.3%，EPS分別為 7.28元 與 15.86元，維持「買進」評等，目標價 540元（2026年EPS 34倍本益比）。合庫投顧亦指出，隨昇達科恢復對低軌衛星客戶的出貨，2025年低軌營收將年增約40%，2026年在衛星與地面站雙重帶動下可望再翻倍，預估營收達 37.1億元（年增58.9%），毛利率55.4%，EPS 15.52元，維持「買進」建議，目標價 515元（2026年EPS 33倍本益比）。

兩家投顧一致認為，昇達科已成台灣低軌衛星族群中最具量產能見度的企業之一，隨星系部署與汰換週期進入高峰，2026年有望成為公司營運的轉折年。

