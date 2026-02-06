熱門股／光通訊Lumentum財報超旺 帶飛台股10檔

財經中心／廖珪如報導

矽光子傳輸成為顯學，其中，OCS 是次世代資料中心的架構核心，其優勢在於「光進光出」的物理特性，透過微鏡面反射技術，可消除光電轉換的能耗與延遲，實現了極低功耗與超低延遲，也因此逐漸成為大型雲端服務商與超大規模資料中心強化內部網路架構的關鍵技術。（示意圖／AI生成提供）

美國光通訊大廠 Lumentum 公布最新財報後，受惠上季營收與獲利雙雙優於市場預期，並給出高於分析師預估的本季財測，帶動盤後股價大漲約 9%，激勵相關供應鏈買盤升溫。Lumentum 管理層指出，CPO（共同封裝光學）成為關鍵解決方案，市場對光收發模組與光組件的中長期需求展望依舊正向。其 OCS 光交換器本季出貨規模約 1,000 萬美元，雖仍屬初期，但已是重要里程碑，且目前在手訂單金額高達 4 億美元，預期自今年下半年開始放量交付，年底單季營收可望達 1 億美元。

廣告 廣告

OCS 技術優勢：極低功耗與超低延遲成 800G 時代利刃

OCS 是次世代資料中心的架構核心，其優勢在於「光進光出」的物理特性，透過微鏡面反射技術，可消除光電轉換的能耗與延遲，實現了極低功耗與超低延遲，也因此逐漸成為大型雲端服務商與超大規模資料中心強化內部網路架構的關鍵技術。隨著資料中心朝 800G 甚至 1.6T 演進，傳統交換器在熱處理與功耗上已觸及瓶頸，使得 OCS 成為光通訊廠的利刃。在台股供應鏈，光通訊與半導體相關個股同步受到市場關注，包括台積電（2330）、智邦（2345）、全新（2455）、聯亞（3081）、穩懋（3105）、波若威（3163）、光環（3234）、台星科（3265）、上詮（3363） 以及 聯鈞（3450）。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

熱門股／記憶體遭錯殺！ 大摩再背書4檔報告

熱門股／高通利潤受記憶體排擠 台廠接單3強影響曝

AMD財報後大跌恐拖累台股？ 報告曝光

