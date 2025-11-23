熱門股／入場時候來了 小資族快撿明星股曝
財經中心／廖珪如報導
被業界譽為半導體投資先知的沈萬鈞，年紀輕輕就從經理人職務中退休，自己成立投資公司，更自由地成為散戶們的「分析師」，粉專「萬鈞法人視野」因為從9月開始精準預測了記憶體類股的爆發，到記憶體熱門時期更幾乎以日更但帶科技底蘊的邏輯，帶投資人看長期趨勢，讓他的粉專可以在兩週內從1萬人暴增至2.3萬人。
沈萬鈞希望大家具備的「法人視野」，不是告訴投資人要買哪一支股票，而是教你如何面對資訊爆炸的時代。從趨勢、驗邏輯、判斷反應程度，讓自己成為一個冷靜的決策者；沈萬鈞希望投資人理解的第一件事，是全球財富正在集中，過往曾經是1群人佔有全球40%的資源，在AI時代會變成1群人掌握全球90%的資源，如果不做投資加入這集中的90%資源中獲取收益，就會失去機會。
必須投資的理由
舉個例子來說，沈萬鈞過往曾拜訪某傳產行業的老闆，老闆認為他的行業利多已經走到盡頭，再轉型也很困難，自己鑽研了不少公司後，相中了金融業，而且是以消費金融為主的公司「玉山金」，老闆無論時機好壞，都定期買入玉山金的股票，買到現在已經成為玉山金（2884）前10大股東，而他的公司也確實在時代的循環下走下坡，但是單就領股息，他每年就有20億現金。
持之以恆是投資的重要心法，沈萬鈞說，如果是新手投資人，記得一定要買非循環類股，持續成長型的龍頭公司，例如台積電(2330)，要持之以恆定期定額。如鴻海，是代工界龍頭、成長型公司，沈萬鈞說，每月一股台積電、一股鴻海（2317）、一股散熱龍頭等，或者領到獎金時固定入手幾股，持之以恆地在自己的能力所及內佈局投資，時間久了也能看出成效來。
以過往最熱的長榮（2603）海運在航海王時代讓投資人飽賺，如今雖然過了景氣循環，但是持有人股利可以加持，放久了也能保值，如果沒有選到龍頭股，而是業界第二，那獲利就差一大截。若沒有時間看報告、看分析，沈萬鈞也推薦投資人買「主動型ETF」，因為主動型ETF可以看見其持股標的是否為投資人喜歡，若公布成分股替換，投資人自己覺得苗頭不對也可以馬上出場。（他本人持有00981A）
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
