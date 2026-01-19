熱門股／南亞股價持續上攻 「這佈局」成關鍵

財經中心／廖珪如報導

台塑旗下南亞在 PCB 產業布局完整，涵蓋環氧樹脂、玻纖布、銅箔、CCL 與載板材料，並與日本日東紡策略合作，代工高階玻纖布以確保關鍵原料供應，且其子公司為炙手可熱的記憶體龍頭南亞科，令南亞成為近期台股中的焦點。（圖／翻攝自台塑官網）

玻纖布是IC載板與印刷電路板（PCB）的關鍵零組件，也是打造電子設備最基礎的材料。目前最先進的玻纖布幾乎完全由日東紡（Nitto Boseki）這家日本企業獨家供應。其中，南亞（1303）去年11月底宣布，特殊玻纖布需求大幅攀升，市場供不應求的情況日益明顯。

由於輝達、Google及亞馬遜等大廠大量採用高規格載板材料；法人表示，目前在玻纖布方面，以載板用、最先進的Low CTE高階玻纖布供需緊張，目前「具規模、技術能力、品質較好」的供應商僅日東紡（Nittobo）。為因應此一趨勢，與日東紡攜手共同進行特殊玻纖布策略合作，透過強強聯手、產能互補方式共同擴大供應能量，滿足快速成長的市場需求，與日東紡合作的南亞，身價水漲船高，在高階玻纖布缺貨問題將延伸到2027年下半年的環境下，相關報價恐續揚，台鏈中包括南亞（1303）、台玻（1802）等大廠積極備產能、迎戰局。

南亞在 PCB 產業布局完整，涵蓋環氧樹脂、玻纖布、銅箔、CCL 與載板材料，並與日本日東紡策略合作，代工高階玻纖布以確保關鍵原料供應，且其子公司為炙手可熱的記憶體龍頭南亞科，令南亞成為近期台股中的焦點。

