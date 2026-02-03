熱門股／受惠SpaceX「Starship」 6台股報告一次看

財經中心／廖珪如報導

低軌衛星概念股業務及財報，2026年2月3日報告。雖然低軌衛星概念股有6檔，不過從業務和財報看來，法人精選三檔。（圖／翻攝玉山投顧）

產業分析認為，Starship 帶來的單次發射成本下降，使衛星密度與頻寬配置出現結構性改變，加上 Amazon Kuiper 須於法規期限內完成既定部署數量，推動高頻寬星際鏈路（ISL）、毫米波射頻元件及高階 PCB 用量顯著提升，成為供應鏈新一輪成長動能。

毫米波元件升級：昇達科衛星營收占比突破七成

市場指出，隨著低軌衛星進入商用成長期，昇達科來自 SpaceX 與 Amazon Kuiper 等主要客戶的訂單能見度，已延伸至 2026 年中甚至年底。在星際鏈路導入下，毫米波元件規格持續升級，帶動公司衛星相關營收占比突破七成，成為營運成長核心動能。目前市場觀察其股價支撐區約 1,150 元，壓力區約 1,350 元。

此外，隨著泰國新廠產能陸續開出，華通在高階 HDI 衛星板領域的供貨能力同步提升。市場指出，美系兩大低軌衛星業者對高階衛星板需求持續擴大，使華通營收結構進一步優化，有效降低過往對單一消費電子產品的季節性依賴。目前市場觀察其股價支撐區約 175 元，壓力區約 200 元。

地面接收設備放量：啟碁受惠 Starlink 用戶數翻倍成長

市場分析指出，隨著 SpaceX 鎖定 2026 年中推進 IPO，並加速擴張 Starlink 市佔率，用戶數呈現翻倍式成長，帶動地面接收設備需求同步升溫。作為關鍵供應商之一，啟碁的低軌衛星相關產品營收比重有望持續提升，成為中期成長主軸。目前市場觀察其股價支撐區約 190 元，壓力區約 220 元。整體而言，低軌衛星產業已從早期的「發射數量競賽」，正式轉向「頻寬效率、終端應用與商業模式變現」階段。在 Starship 降低發射門檻、Kuiper 部署進度加快，以及手機直連與太空 AI 應用逐步落地的背景下，具備射頻、板材與終端設備技術門檻的台灣供應鏈，正站在新一輪商用化成長的關鍵。

