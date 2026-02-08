熱門股／台廠CCL雙強 高盛調升目標價

財經中心／廖珪如報導

高盛將台光電（2383） 12 個月目標價由 2,250 元上調至 2,585 元，採用 25 倍本益比；台燿（6274）目標價由 650 元上調至 740 元，採用 20 倍本益比，估值基準期間滾動至 2026 下半年至 2027 上半年。高盛強調，儘管銅價持續上漲帶來短期毛利率壓力，但 CCL 廠商通常可透過 1-2 個月延遲調價轉嫁成本。長期仍看好兩家公司受益於 AI 伺服器、LEO 衛星及一般伺服器需求擴張。（示意圖／PIXABAY）

高盛證券（Goldman Sachs）最新台灣銅箔基板（CCL）產業報告指出，高階 CCL 市場供不應求格局持續，特別是高品質高速產品供需缺口明顯。受惠於更強勁的 AI 專案訂單以及超出預期的價格調漲動能，高盛大幅上調台光電（2383）與台燿（6274）的目標價，並維持「買進」評等。報告顯示，兩家公司 1 月營收表現亮眼，已分別達成彭博共識第一季營收預估，顯示 2026 年第一季業績明顯優於市場預期。

AWS AI 晶片專案放量：T3 需求回溫帶動 2026 年第二季量產

高盛分析，帶動 1 月強勁成長的主因包括中低階 CCL 產品價格季增 10-15%，高階產品價格季增 5-10%，整體報價環境顯著改善。此外，AWS Trainium 3（T3）需求逐步回溫，總市場規模預估 2026 年超過 7 億美元，且自 2025 年 12 月以來 T3 CCL 訂單每週持續成長，預計 2026 年第二季進入量產階段。台光電與台燿預計將分別拿下 AWS AI 伺服器 CCL 市場 70% 與 30% 市占率，對 2026 年營收貢獻分別約 16% 與 20%。新產能開出也順利，兩家公司新廠轉換期間對毛利率影響有限。展望未來，高盛認為兩家公司產能利用率可望維持滿載，搭配報價與產品組合持續優化，2026 年及之後獲利結構將更強勁。

轉嫁成本動能強勁：目標價上調反映 2027 年長期成長潛力

獲利預測部分，高盛上修台燿 2026 年獲利 5%，反映 ASIC 需求改善。估值方面，高盛將台光電（2383） 12 個月目標價由 2,250 元上調至 2,585 元，採用 25 倍本益比；台燿（6274）目標價由 650 元上調至 740 元，採用 20 倍本益比，估值基準期間滾動至 2026 下半年至 2027 上半年。高盛強調，儘管銅價持續上漲帶來短期毛利率壓力，但 CCL 廠商通常可透過 1-2 個月延遲調價轉嫁成本。長期仍看好兩家公司受益於 AI 伺服器、LEO 衛星及一般伺服器需求擴張。

