熱門股／台積法說會登場 9檔台股出奇蹟

受惠 AI 基礎建設需求持續升溫，以及先進製程產能滿載帶動，台積電相關供應鏈近期再度成為市場焦點。隨著台積電（2330） 將於 1 月 15 日舉行法說會，市場普遍預期，公司 2025 年第四季獲利可望再創新高，並釋出先進製程擴產的最新進度，進一步牽動相關概念股表現。

法人指出，台積電 2 奈米製程擴產進度明顯加快，2026 年底相關月產能可望達到 8 萬至 10 萬片，至 2027 年底月產能進一步擴充至 13 萬至 14 萬片水準。在 AI 運算、高效能運算（HPC）與先進封裝需求同步成長下，先進製程供應鏈中具關鍵製程、材料與設備優勢的廠商，獲利能見度同步升溫。

測試介面與探針卡動能強勁：旺矽與穎崴受惠高階封裝需求

從台積電概念股的獲利表現來看，多數公司在 2024 年及 2025 年展現穩健成長趨勢。其中，旺矽（6223） 受惠先進製程測試需求提升顯示高階探針卡需求維持強勁，而設備與精密工程族群中，穎崴（6515） 因高階封裝與測試介面需求攀升，EPS衝高；精測（6510） 亦受惠先進封裝測試需求。

廠務工程與關鍵材料展望：漢唐與環球晶獲利逐季回升

晶圓與材料相關廠商方面，環球晶（6488） 隨先進製程用矽晶圓需求回溫，2025 年各季獲利逐步回升；漢唐（2404） 則受惠於晶圓廠資本支出回溫，EPS穩健成長。

特殊製程與先進材料布局：帆宣及台特化成長動能受矚目

在成熟製程與特殊製程設備相關領域，帆宣（6196） 隨晶圓廠建廠與設備安裝需求回溫，2025 年獲利逐季改善；化學材料方面，台特化（4772）隨先進製程化學品需求擴大，後續成長動能受到關注。

此外，製程與耗材供應鏈中，弘塑（3131）因先進製程清洗與表面處理需求維持高檔；而 達興材料（5234）則因先進製程材料用量提升，營運動能持續增溫。法人指出，隨台積電先進製程擴產節奏明確化，加上 AI 應用長期需求趨勢未變，相關概念股的獲利表現將持續分化，具備技術門檻與高市占率優勢的供應鏈廠商，仍是市場中長期關注焦點。

