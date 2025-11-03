熱門股／台積電再上高峰 造王者1+14檔一次看
財經中心／廖珪如報導
台股3日上漲101.24點，漲幅0.36%，指數終場收在28334.59點，成交金額5632.38億元。保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，APEC川習會落幕、雲端服務供應商財報季後凸顯AI需求延續強勁、台股10月大漲逾2400點，以及歷年11月台股上漲機率近9成等利多因子，可望帶動台股持續上演多頭行情，但因為短線漲幅已大，須留意短線修正的可能，建議挑選績優、具業績題材之權值股。
從基本面來看，仍舊有利於台股後市表現，楊立楷分析，主計總處將第三季經濟成長率概估上修至7.64%，較先前預測大幅調高，全年GDP成長率有望突破5%，顯示基本面維持穩健成長。國發會景氣對策信號同步改善，9月燈號由「綠燈」轉為「黃紅燈」，反映出口與內需雙引擎發力，製造業銷售與股市表現強勁，AI供應鏈外銷動能持續增溫。 楊立楷表示，本週美國財報週尚有AMD、高通等重量級企業，若業績表現與財測展望良好，有利於台廠相關供應鏈的股價表現，且在科技股的帶動下，也能挹注指數空間。
台積電領頭 設備14檔
華南永昌證券認為，台積電利多消息不斷，可留意相關設備廠包括：台積電（2330 ）全球第一大晶圓代工廠。為全球AI晶片、高效能運算與先進製程主力供應商、宏碩系統（6895）國內知名的高功率真空微波管製造商，主要應用於半導體製程設備與真空系統、均豪（5443）
台灣面板及晶圓檢測設備供應商，具備自製高精度量測技術、均華（6640 ）均豪子公司，專注於半導體封裝與測試設備製造。竹陞科技（6739）半導體智慧化系統整合商，提供自動化軟硬體整體方案、聖暉（5536）台灣無塵室工程龍頭，並提供機電與系統整合服務，涵蓋半導體與光電產業、世禾（3551）精密清洗及再生處理加工的龍頭廠商，應用於晶圓製程與半導體耗材回收、迅得（6438）主要從事PCB相關之自動化設備製造，切入半導體載板與高階電路板應用。
宜特（3289 ）台灣半導體認證與分析檢測服務商，專長於失效分析與材料驗證、信紘科（6667）真空與氣體製程設備製造商，主要服務於半導體與光電產業、和椿（6215）精密自動化設備零組件製造商，涉足半導體、光電與工業自動化、漢唐（2404 ）台灣最大無塵室工程與系統供應商，長期服務晶圓廠與電子廠、家登（3680 ）全球第一大半導體光罩載具廠，主攻EUV及高階光罩盒產品、亞翔（6139）台灣知名無塵室與機電整合服務商，專注於半導體與高科技廠房建置、洋基工程（6691） 專業無塵室設備及節能工程廠商，擅長高科技廠房整體規劃。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
