熱門股／台積電報價調漲？ 14檔消息曝光

近期市場傳台積電（2330）9月起已通知客戶，針對5奈米以下的先進製程實施連續四年的價格上漲計畫；這是台積電因應AI 高速爆發以來，首度啟動連續四年的漲價行動。然而，漲價使得晶片設計業者承壓，傳聯發科（2454）、高通考慮轉單給另一家代工業者。

台積電針對連續四年調漲先進製程價格傳聞回應表示，不評論價格問題，並強調公司定價策略一向以策略導向為原則，將持續與客戶緊密合作、提供價值。國泰期貨報告指出，對此傳聞，市場解讀，此次漲價意味台積電可能進一步縮減7奈米以上成熟製程的產能配置，集中資源於AI、伺服器與高效能運算領域。台積電罕見啟動連四年漲價計畫，與聯發科先前提及反映成本調整售價的說法相互呼應，預料將帶動新一波晶圓報價上揚潮。

隨著 AI與高效能運算需求持續推升，台積電展現強勁的定價能力與執行效率，先進製程及先進封裝動能同步加速。先進製程供不應求，預期台積電將對主要客戶調漲；2奈米製程進入放量階段，手機應用處理器與伺服器CPU 導入速度超越預期，N2首年營收占比上看10%；先進封裝持續擴產，CoWoS 月產能預估自9.5 萬片提升至11萬片，綜合考量定價能力、N2 放量及先進封裝擴張效益，持續看好台積電未來表現。

台積電利多 帶動設備廠

此前華南永昌證券報告認為，台積電利多不少，設備廠值得關注，包括宏碩系統（6895）國內知名的高功率真空微波管製造商，主要應用於半導體製程設備與真空系統、均豪（5443）

台灣面板及晶圓檢測設備供應商，具備自製高精度量測技術、均華（6640 ）均豪子公司，專注於半導體封裝與測試設備製造。竹陞科技（6739）半導體智慧化系統整合商，提供自動化軟硬體整體方案、聖暉（5536）台灣無塵室工程龍頭，並提供機電與系統整合服務，涵蓋半導體與光電產業、世禾（3551）精密清洗及再生處理加工的龍頭廠商，應用於晶圓製程與半導體耗材回收、迅得（6438）主要從事PCB相關之自動化設備製造，切入半導體載板與高階電路板應用。

宜特（3289 ）台灣半導體認證與分析檢測服務商，專長於失效分析與材料驗證、信紘科（6667）真空與氣體製程設備製造商，主要服務於半導體與光電產業、和椿（6215）精密自動化設備零組件製造商，涉足半導體、光電與工業自動化、漢唐（2404 ）台灣最大無塵室工程與系統供應商，長期服務晶圓廠與電子廠、家登（3680 ）全球第一大半導體光罩載具廠，主攻EUV及高階光罩盒產品、亞翔（6139）台灣知名無塵室與機電整合服務商，專注於半導體與高科技廠房建置、洋基工程（6691） 專業無塵室設備及節能工程廠商，擅長高科技廠房整體規劃。

