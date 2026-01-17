熱門股／台積電法說會後 新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

台積電 （2330）1月15日舉行2025年Q4法說會，法人指出，在財報會議前，市場對台積電 FY26 資本支出有諸多討論，而台積電 FY26 資本支出指引 520-560 億美元明顯高於預期。在公布指引前，投資人普遍預期指引為470-480 億美元，部分人士認為台積電會先給出較低目標，並在年度內逐步上調。另一方面，法人預測為500-520億美元，主要依據台積電未來幾年產能擴張。一項重要假設是我們估算N2及後續 A16 設備成本將遠高於前一世代，台積電也予以確認。

我們估算每5萬片N2月產能成本為280-300億美元，顯著高於N3的180-200億美元。台積電同時提到未來三年資本支出將大幅提升。資本支出重點之一是先進封裝分配將由10%提升至10-20%．與我們了解台積電透過嘉義新 AP7 加速 FY27擴產一致。我們目前估算 CoWos 產能至 FY27年底將達140k-150k 月產能。

整體而言，台積電資本支出一向是公司未來成長展望的領先指標，台積電對未來幾年大型趨勢需求充滿信心。此外，我們也認為此資本支出指引對半導體設備族群（前段及後段）均屬正面。在台灣供應鏈中，相關個股包括我們覆蓋的弘塑（3131TT，買進）及萬潤（6187TT，買進）。

毛利率及指引遠超預期

台積電公布第四季毛利率為62.3%，大幅優於我們預估的60%及市場共識的60.6%。管理層表示，成本改善、AI工具提升生產力及較高產能利用率是毛利率優於預期的主要原因。我們認為台積電N3 超高熱賣且具備溢價定價也是毛利率正面因素之一。針對本季，台積電指引毛利率介於63%-65%，同樣顯著高於我們預測及市場共識。我們甚至認為台積電第二季毛利率將因晶圓價格上調而進一步提升。長期來看，我們強調台積電定價策略已更重視價值導向，顯示毛利率趨勢正向。我們目前估算N2晶圓價格為3萬美元，N2P 及後續A16 分別為 3.2-3.3萬及 3.6-3.7萬美元，未來幾年仍有上行空間。

台積電上修成長及 AI年複合成長率目標

在財報電話會議前，我們預期台積電將其 AI年複合成長率目標上修至50-55%，而台積電在財報會議中正式將目標上修至中高50%區間。台積電管理層多次強調，公司正透過與客戶及客戶的客戶溝通，謹慎規劃未來產能擴充。因此，台積電對未來幾年的成長機會非常有信心，並因此調升了FY24-FY29 年複合成長率目標。鑑於AI動能極為強勁及台積電在供應鏈中的主導地位，台積電將其年複合成長率目標由15-20%上修至 25%。

