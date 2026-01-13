熱門股／台積電赴美加碼5座廠？ 帶飛廠務三強

財經中心／廖珪如報導

根據紐約時報（New York Times）引述數名知情人士的說法，指台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，且台積電會增加對美投資，至少再建5座半導體廠。行政院經貿辦13日表示，在台美第5輪實體會議後，台灣透過視訊會議、書面文件交換，以「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並請美方提供取得土地、水電、簽證、行政便捷等協助措施，創造對台灣業者有利的投資環境，同時也持續與美國貿易代表署就未來台美貿易協議的相關內容進行文件交換確認，目前已有一定共識。

資本支出轉化實質訂單：廠務工程業者進入營運認列高峰期

隨著台積電持續加碼2奈米先進製程與CoWoS先進封裝產能，並同步推進美國、日本及國內新廠建置，龐大的資本支出正快速轉化為供應鏈實質訂單。法人指出，相關廠務工程業者在未來數年訂單能見度明確，營運已進入高峰認列期。

漢唐（2404）受惠於台積電美國廠P2工程與國內2奈米新廠同步推進，在手訂單規模已站上歷史新高、突破千億元。隨著工程進度進入密集認列階段，法人看好其營收與獲利動能延續。市場技術面觀察，漢唐股價支撐區約在1,000元，上檔壓力區約1,200元。

跨區域布局與封裝需求雙動能：訂單能見度直達 2027 年

聖暉（5536）除受惠於半導體產業資本支出外，亦掌握東南亞PCB與電子組裝廠南向設廠需求，透過多產業、跨區域接單策略有效分散營運風險。目前在手訂單維持歷史高檔，未來兩年營收能見度清晰。市場關注其股價支撐區約在800元。帆宣（6196）則受惠於台積電美國與日本廠建置進度加速，並進入密集施工與認列期；同時，CoWoS先進封裝相關設備的代工與代理需求同步升溫，訂單能見度已直達2027年。市場技術面顯示，其股價支撐區約在280元，上檔壓力區約在320元。

