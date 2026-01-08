熱門股／台積電 CoPoS試產 帶飛台廠13供應鏈

財經中心／廖珪如報導

全球晶圓代工龍頭 台積電（2330） 正加速推進 CoPoS（面板級封裝） 技術，將矽中介層轉向大型「方形面板」，使面積利用率大幅提升至約 81%，藉此拉升產能效率並支援更大尺寸的 AI 與 HPC 模組。供應鏈也跟著被股市看好。示意圖／unsplash

隨著 AI 晶片正式進入 NVIDIA 的 Rubin 世代，單一封裝內需整合更多運算核心與高頻寬記憶體（HBM），現行的 CoWoS 技術已面臨物理極限。由於 12 吋圓形晶圓邊緣利用率偏低，加上光罩尺寸限制導致的拼接誤差，不僅影響良率，更推升了生產成本。為了突破瓶頸，全球晶圓代工龍頭 台積電（2330） 正加速推進 CoPoS（面板級封裝） 技術，將矽中介層轉向大型「方形面板」，使面積利用率大幅提升至約 81%，藉此拉升產能效率並支援更大尺寸的 AI 與 HPC 模組。

廣告 廣告

嘉義 AP7 廠啟動工程試產 設備商邏輯轉向「良率保險」

業界預期，CoPoS 技術將於 2026 年進入試產，台積電位於嘉義的 AP7 廠區最快將在今年啟動工程試產，並規劃於 2028 至 2029 年邁入量產。此封裝架構的升級，將徹底重塑半導體設備的資本支出邏輯，產業重心由傳統的「擴產投片」轉向「良率保險」，設備使用密度將顯著提升。根據 SEMI 最新預測，2026 年全球晶圓製造設備銷售額將續增至 1,338 億美元，封裝與測試設備更是維持強勁成長動能，帶動台灣半導體設備廠商迎來評價重估契機。

CoPoS 供應鏈敲定 弘塑、辛耘、家登等台廠組國家隊

在先進封裝良率成為核心競爭門檻下，首波 CoPoS 設備供應鏈已大致敲定。濕製程與清洗環節由 弘塑（3131） 與 辛耘（3583） 擔綱，且 辛耘（3583） 同時切入表面處理領域；熱製程與貼合設備則由 G2C 聯盟成員 志聖（2467） 負責。針對曝光後的關鍵製程壓力處理，印能科技（7734） 的解決方案成為良率保證，而自動化與高精度對位則仰賴 均華（6640） 與 大量（3167） 的技術支援。此外，面板級封裝專用的載具與傳送盒，則由 家登（3680） 負責開發。

AOI 檢測與高階測試需求增 倍利科、致茂成市場新焦點

隨著面板尺寸放大，製程中的翹曲與污染風險同步提升，推升了對 AOI 自動光學檢測的需求。包括 晶彩科（3535） 以及近期在興櫃市場備受矚目的 倍利科（7822），皆在高階檢量測領域展現實力；至於切割與製程專用設備，則有 倍利科（7822） 與相關自動化大廠共同參與。

最後，在效能驗證環節，致茂（2360） 提供的先進測試與量測解決方案，以及 京元電子（2449） 的先進測試服務，皆因 AI 晶片測項複雜化、測試時間拉長，顯著提升了單顆晶片的測試價值量。法人指出，隨 2026 年 CoPoS 工程規格定案，這批台灣先進封裝供應鏈將成為 AI 產業鏈中，資金輪動下的新一波市場焦點。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

台灣機器人產業卡關 理由曝光

美FCC放行去中無人機供應鏈 台股8檔股價噴發

蘇媽、老黃、陳立武大亂鬥！ AI PC 算力噴發，誰才是 2026 省電王者？

