熱門股／台股大跌記憶體還會漲？ 報告一次看

財經中心／廖珪如報導

遇到題材需求、資金都爆發高原期，大盤卻會陷入震盪，投資人要對入手個股謹慎研究。（示意圖／PIXABAY）

記憶體自9月起出現缺貨、漲價潮，連帶記憶體族群水漲船高，國票投顧記憶體類股推薦包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）群聯（8299）都漲了一波，反應過來的投資人在10月進場，遇到18日台股大跌，不少投資人失去信心。

擅長科技產億分析財經粉專「萬鈞法人視野」分析，為什麼每次最明顯的缺貨＋漲價循環，都發生在大盤高檔附近？萬鈞法人認為，他一直覺得市場裡有一種「反直覺的規律」：每一次你看到某個關鍵零組件缺到瘋掉、報價漲得不可思議、供應鏈喊滿到今年明年都是好年景時，大盤通常已經在高檔附近，而不是起漲段。甚至更常見的劇本是：族群噴出，但大盤不漲；族群創高，但大盤準備反轉。

廣告 廣告

單一族群起飛 台股卻高檔震盪

他分析，過去十年的例子都很清楚：被動元件那一輪：國巨漲到天上，大盤卻已經在高檔盤頭。航運那一輪：長榮 EPS 高到嚇人，大盤卻從 18000 開始往下掉。晶片荒那一輪：車用 MCU 缺到爆，台股卻開始高檔震盪。這些案例都有個共同點：缺貨的確是事實，報價也確實在漲，但整體股市並沒有因此繼續上攻。

為什麼缺貨常常發生在「大盤的後段」？要理解這件事，不能只看一個產業，而要看整個市場的生命週期。缺貨通常是「供需最緊」的時刻，而不是需求開始升溫的時刻。需求上升不會讓價格瞬間漲三倍；供給卡住、庫存見底、客戶恐慌拉貨，才會。這樣的環境，本質就是「高原區」的訊號。

大盤在哪裡容易出現這種「末端事件」？通常是流動性很好、消費還撐著、企業訂單滿手但資源已經綁死的高檔區。這就是為什麼缺貨事件常常伴隨大盤在高點附近，不是因為缺貨會害大盤跌，而是市場已經走到「資源最緊、價格最極端」的尾端階段。

漲價可能推走需求 影響大盤表現

後面最怕是缺貨的族群可以噴，但其他族群已經動不了了，當市場只剩極少數「缺貨、報價、題材」可以講的時候，資金會集中到那幾個族群去。

結果就是缺貨族群噴出，其他產業不動，大盤卡在頂部。萬鈞法人視野分析，這是經典的「局部高潮、整體盤頭」。你回頭看國巨那一年、長榮那一年，都是這樣。你再看現在的記憶體：DRAM、NAND 一直漲，上游股價也創高，但大盤卻不再往上突破。這或許不是巧合，是市場能量的配置方式。缺貨＋漲價，其實是一種「需求被擠壓」的早期訊號，這也是很多人忽略的地方。

缺貨＝需求很強嗎？這是不一定的，TrendForce 這次點破了一個非常重要的現象：2026 年手機與筆電出貨，從原本的成長，下修到年減 2% 和 2.4%。如果記憶體繼續暴漲，還會再下修，這代表什麼？漲價反而會把需求推走，這在景氣後段最常見，價格不是代表健康，而是代表扭曲，當需求開始出現彈性，大盤自然會同步進入震盪區。

那為什麼族群在最後一段會更猛烈？因為市場已經認定整體不會再漲，只剩「缺貨股」有故事。當市場資金集中在最後一個強勢題材，這非常像 2018 國巨最後那段、也很像 2021 長榮最後那段。

經過高原期 記憶體成少數族群

記憶體這次：DRAM＋NAND 已經變成整個半導體鏈唯一單季漲幅超過兩位數的產品，AI 伺服器需求強到位元佔比從 38% 跳到 47%（MS），終端漲價壓力開始浮現（TrendForce），上游自然成為市場唯一有爆發力的族群。

漲價循環到最狂的時候，市場已經不是全面多頭，而是少數族群的狂歡。而「少數族群狂歡」，往往發生在大盤的高檔區。記憶體這次也很可能是相同劇本：上游會非常強，甚至比大家想像的還強；但大盤不會跟著一起瘋，因為整體需求已經在被價格擠壓。

但這一輪也有一個跟以往完全不同的地方，就是 AI 的需求不是短暫補庫存，而是正在改寫記憶體的結構性曲線。過去的缺貨通常是 cyclical，需求衝一下、供給追不上、報價跳升、最後回落。但這次的DRAM 與 NAND，是被 AI 伺服器綁定的長期需求，TrendForce 推估消費端雖然因漲價放緩，但資料中心的位元需求卻仍是雙位數成長，而且正在吞掉全產業的結構性比重；在 MS 的模型裡，2026 年整年的供需仍是緊的，不是季節性的緊，而是「整年結構性短缺」。這代表記憶體的景氣循環雖然仍然存在，但它的週期底部與高峰，可能不會像以往那麼極端，也可能因為 AI 的牽引，而出現「上游長多頭、下游區間震盪」的分歧行情。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

經濟部發錢了！ 3台廠技術好威

盤前／CPO輪動又來 概念股10檔

盤前／鴻海科技日前 黑馬16檔必收

