熱門股／台股結束11月驚魂？ 10檔本月精選曝
財經中心／廖珪如報導
台股週五在科技股帶動下大漲，但尾盤受晶圓龍頭大廠拖累，漲勢收斂至0.26%，終場上漲71.95點，收在27626.48點，回顧上週台股回神大漲1191.54點，單週漲幅4.51%，然11月台股中止連7紅，單月下跌606.87點，月跌幅-2.15%。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股11月表現相對失色，中止月線連7紅的多方氣勢，不過本週大盤在美股激勵之下再度回神，成功收復所有均線，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。
廖炳焜分析，目前市場對於聯準會12月降息預期回升至8成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，有利於強勢族群輪動，且AI產業展望佳，包括伺服器大廠戴爾上季獲利優於預期，本季營收估計亦能優於預期，並調升全年AI伺服器出貨額與營收預估，反映需求暴增，加上Google供應鏈在Gemini 3 加持之下同步揚升、進入年底消費旺季等利多因子，台股技術指標KD與RSI指標同步向上，整體技術面有利多方走勢，惟成交量仍須適時放大，預期指數將呈震盪盤堅走勢。
看好台股至年底前仍有表現空間，廖炳焜建議投資策略選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股，科技族群以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡等，傳產方面不妨以生技、特化、重電為選股觀察重點。
晶圓、被動元件、記憶體
展望新的一週及12月元富投顧精選潛力股包括：國巨（2327）收盤價235元。AI 相關的大顆 MLCC、大顆電感與固態電容供需持續好轉，AI 應用提高元件內含價值並帶動稼動率回升，消費性需求仍弱但整體產業將於2026年緩步復甦。併購效益後續仍可期待。預估2025年 EPS 10.02元、2026年 EPS 11.25元、台積電（2330）收盤價1440元。10月營收3674億元，月增11%、年增17%，累計年增34%創高。公司預估第四季美金營收季減2.7%至季增1%，台幣營收季減0.5%至季增3.3%，推估11、12月營收約3100–3300億元，顯示10月為季內高點但仍維持高檔。AI 動能強、非AI回溫，市場預期第一季淡季不淡、季減低個位數。預估2025年 EPS 65元、2026年 EPS 75元。
華邦電（2344）收盤價58元。CMS 與 Flash 兩大業務獲利皆可望轉佳。AI 資料中心需求推動 HBM、DDR5，PC 與手機新機帶動 DDR5/LPDDR5，消費端 DDR4/LPDDR4 需求上升。三大原廠產能集中在高階 Server DRAM 和 HBM，使 PC/Server/Consumer 產能受排擠，DRAM 漲勢可望延續至2026年。Flash 方面，SMIC 減少 NOR 代工、兆易轉往華虹與力積電，形成供給缺口，4Q25 NOR 報價將上漲中至雙位數；SLC NAND 因國際大廠退出供需吃緊。預估2025年 EPS 0.72元、2026年 EPS 3.59元。台光電（2383）收盤價1525元。美系客戶 ASIC 持續放量，2025年比重持續提升。銅價上漲至1.1萬美元/噸提升成本，但台系 CCL 低階比重低，高階應用不易隨成本調整報價，短線銅價上揚對報價無影響，若長期高檔則初期有壓力，後續需議價。高階應用、AI 與 server 動能帶動產品組合持續優化，毛利率仍有向上空間。預估2025年 EPS 42.9元、2026年 EPS 55.95元。
光通訊、重電、伺服器
聯亞（3081）收盤價528元。矽光產品將於2026年初新增一美系大型 CSP 客戶，並增加2–3家模組廠客戶，均以資料中心應用為主。中國一線 CSP 客戶需求未來幾季將明顯增加。公司因應2026年訂單強勁已增購3.6億元顯影設備，產能預計倍增，並要求協力代工廠同步擴產。預估2025年 EPS 4.27元、2026年 EPS 9.86元、上詮（3363）收盤價375.5元。第三季毛利率提升、單季 EPS 0.2元，獲利改善。公司積極擴產，2026年資本支出達17.5億元，用於矽光自動化產線及設備。評估 CPO 2026年僅小量試產，2027年才是放量年。預估2025年 EPS 0.69元、2026年 EPS 2.71元。
創意（3443）收盤價2260元。Microsoft 新案放大、Google CPU 將量產，與 xAI 合作的 AI 加速器有望於2026年底開始貢獻。AWS 語音喇叭推論晶片於2026年挹注，與 SanDisk 合作 SSD 控制器於2026年少量貢獻。2026年為 AI 爆發年，2027年成長更強，維持買進。預估2025年 EPS 26.38元、2026年 EPS 41.88元。貿聯-KY（3665）收盤價1610元。3Q25 財報優於預期，元富大幅上修2026年獲利。2025年 ASIC 主要由 AWS 放量；2026年則多家客戶百花齊放，AEC 主流由400G轉至800G，ASP 明顯拉升。Credo 在 AEC Cable 市場仍具主導地位，貿聯為其唯一合作夥伴。元富預估2026年 AEC 營收年增100–150%。Power 端因 Rubin 平台提升功耗而帶動升級需求，推升營運至新高峰。預估2025年 EPS 45.68元、2026年 EPS 68.38元。
特化台積電加持股
新應材（4749）收盤價818元。3Q25 營收10.66億元，季減8%、年增24%，毛利率42.3%、營益率24.3%，業外7,700萬元優於預期，單季 EPS 3.13元。4Q25 海外半導體拉貨恢復正常，顯示器營收2025年年減15–20%、2026年持平。N2 於2Q26（3–4月）才會較明顯放量，對2026年仍樂觀看待。N2 年底月產能10萬片，4Q25 將提高原料與半成品庫存。台南、高雄及轉投資原料合成產能可滿足至1H27，高雄二期預估2026年中完成驗廠。預估2025年 EPS 11.78元、2026年 EPS 17.07元。AES-KY（6781）收盤價1405元。GB300 平台開始採用 BBU Tray；GB300 於9月開始小量出貨，4Q25 交貨量續增，2026年成為主流。公司受惠 AWS 通用、ASIC 與 NV 平台伺服器採用，配合2026年滲透率提高，營運同步受惠。預估2025年 EPS 40.45元、2026年 EPS 54.74元。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
