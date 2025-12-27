熱門股／台股總點將 大摩點讚10檔價值股必收

財經中心／廖珪如報導

台股再創歷史新高，不過法人認為近期有可能出現震盪局面，可選擇價值股做長期佈局。（示意圖/ PIXABAY）

時序即將邁入 2026 年，市場氛圍偏多。歷史統計顯示，台股第四季表現通常優於其他季度，且行情延續至隔年第一季的機率高。26日，大盤延續多頭氣勢，早盤以28,443.48點開出後，一路震盪走高，盤中一度觸及28,590.91點，改寫盤中歷史新高，隨後部分獲利了結賣壓出籠，導致漲勢略微收斂，但終場仍收在28,556.02點，同步刷新歷史新高，成交量為4,318.04億元。

野村投信認為，中長期來看，台股仍維持向上趨勢，權重較大的電子類股具備強勁潛力，其中「創新科技」相關題材更不容忽視。而摩根史丹利投資觀點則為「2026年是AI 產能極限年。成長動力從處理器擴散至記憶體、晶圓廠。」大摩報告在選股策略上，在Al代工與封測看好台積電（2330）評為「大首選」、日月光（3711）、京元電（2449）、穎崴（6187）；伺服噐與利基記憶體看好信驊（5274）、華邦電（2344）南亞科（2408）、群聯（8299）、ASIC 客製化晶片看好聯發科（2454）、世芯（3661）。

