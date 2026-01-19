熱門股／國防特別條例解密 採購帶飛16台股

財經中心／廖珪如報導

台美關稅談判底定，就美商進入我國五大信賴產業，包括軍工業合作有譜。圖為中山科學研究院，與美國國防企業克瑞托斯（Kratos）合作改裝設計出「勁蜂四號」（圖／翻攝自kratosdefense官網）

國防部 19 日在立院以機密方式專報國防特別條例，會後針對擬籌購項目釋出可公開資訊，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、防空反裝甲飛彈、AI 輔助與 C5ISR 等 7 類的武器採購數量與規劃。其中，最受關注的無人載具部分，包括各型攻偵無人機計畫生產逾 20 萬架、無人艇逾千艘，顯見「不對稱作戰」已成為國防佈局核心。

美方加速審查 5 項軍購案：發價書執行進度與立法院核定額度掛鉤

國防部也說明軍購案項合約（發價書）執行進度，目前已獲 M109A7 自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統、ALTIUS 反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式 2B 反裝甲飛彈等 5 項進行知會國會程序。國防部表示，其餘案項美國防部正加速內部審查作業。有鑑於軍售案知會國會金額為美方同意釋出的最大可能供售範圍及額度，後續將視立法院核定額度做適度調整。

廣告 廣告

台美經貿談判紅利：從單向採購轉向美軍工龍頭參與台灣生產鏈

上週台美完成關稅談判時，經濟部長龔明鑫就指出，台美關稅包括雙向投資，其中美國的軍工業可能參與到台灣的軍工生產鏈來。這意味著台美軍事合作將由過往的「單方面採購」轉向「雙方產業鏈加乘」。透過雙向投資，台灣廠商有望進入美國軍工龍頭的供應體系，進一步強化台灣軍事產業的國產化能量與技術位階。

打造下一座護國神山：台灣軍工國家隊涵蓋航太、造船與精密元件

法人認為，國防產業的發展與自主，不僅創造產值、守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。目前相關供應鏈已在各領域成形：包括 全訊（5222）深耕微波元件、千附精密（6829）負責精密零組件整合、jpp-KY（5284）專注機構件。航太與發動機： 漢翔（2634）為產業領導者、寶一（8222）專注發動機高溫段、晟田（4541）生產起落架零組件。

無人機與光學： 雷虎（8033）佈局遙控與無人機領域、邑錡（7402）提供縮時影像技術、中光電（5371）跨足智慧避障技術。造船與維修： 龍德造船（6753）與台船（2208）負責艦艇製造；長榮航太（2645）與亞航（2630）提供專業維修。多元系統整合： 安集（6477）、事欣科（4916）與世紀＊（5314）等業者亦發揮其跨領域製程能力，參與國防多元布局。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

高階核廢選址 經濟部曝進度

南亞科股價飆漲 法說會曝「這件事」

收盤／台股黑翻紅再刷紀錄 台積電漲20元

