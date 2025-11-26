熱門股／國防預算加碼 13檔軍工股必收

財經中心／廖珪如報導

中共對我國威脅增加，總統賴清德宣示加強防衛決心，國防部也增加軍備預算，帶動軍工股起飛。（圖／記者師瑞德攝影）

總統賴清德11月26日宣布「守護民主台灣國安行動方案」；國防部說明，當前我國正面臨嚴峻的安全挑戰，中共襲擾樣態日趨多元，編列「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026至2033年，預算上限暫匡新台幣1兆2500億元，籌獲項目計「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類，期望透過爭取預算一次性配賦，確保資源穩定集中，加速獲得所需戰力。

無人機商機 軍工股獲利

受國家預算加持，軍工股喊漲。富邦投顧分析國防部史上最大軍用無人機採購案將於11月27日舉行徵商、規格說明會，採購金額高達500億元，無人機題材轉強。近3日股價表現強勢的有（8033）雷虎、（2645）長榮航太及（5371）中光電等，近3日漲幅分別為13%、7%、6%。近十日外資或投信買超較多的有（5371）中光電、（2634）漢翔及（4916）事欣科。

富邦投顧精選「哈燒議題」無人機概念股中包括：雷虎（8033）、長榮航太（2645）、中光電（5371）、漢翔（2634）、晟田（4541）、亞航（2630）、寶一（8222）、事欣科（4916）、聯發科（2454）、亞光（3019）、佳世達（2352）、菱光（8249）、精剛（1584）。

