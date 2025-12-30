熱門股／外資重返記憶體 7檔台股必收

財經中心／廖珪如報導

國票投顧記憶體解析。（圖／翻攝國票投顧報告）

市場研究機構IDC 發佈全球記憶體危機更新報告，指出隨著廠商提高記憶體晶片價格，預計2026 年PC 市場將面臨衰退。IDC 維持 2026 年PC 市場將縮減 2.4%的原始預測，並根據全球 NAND 與 DRAM 供應演變增加了兩種情境。在悲觀情況下，市場縮減可能達到8.9%．且伴隨採購成本顯著上升，預計平均價格將增加4%至 6%．漲幅最高可能達到8%。

法人認為Al 訓練階段推升對HBM需求的快速成長；而隨後的 AI代理階段將開始對傳統 server DRAM 產生強勁的需求。富邦報告評估，預期未來數年 HBM 與大容量 DDR5 的位元需求將持續高速成長，且因產能及資本支出排擠效應而使其他領域的 DRAM產品也出現供不應求的局面。看好2026年記憶體產業供不應求將貫穿全年，分季而言 DRAM 供給缺口上看11%、NAND 供給缺口上看6%。受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三。

國票投顧記憶體解析。（圖／翻攝國票投顧報告）

國票投顧則分上下游介紹記憶體產業，讓投資人做足功課加入這場大循環包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、群聯（8299）。

