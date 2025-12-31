熱門股／外資一面倒按讚 台廠5強必存

財經中心／廖珪如報導

多家外資一面倒點讚台廠統計包含台積電、鴻海、日月光控股、創意、世芯-KY。（示意圖／PIXABAY）

台股31日收盤上漲256.47點，終場以28,963.60點作收，成交量5,361.07億元；台股今日盤中衝過29,000點關卡，達到29,009.91點；2025年大漲5,928.5點封關好風光。總觀1月，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等

回顧2025年，科技股仍為市場主流，價值股值得緊抱包括摩根大通（小摩）、瑞銀、高盛、滙豐、摩根士丹利（大摩）等證券，均一致認為AI仍是新年度的投資焦點。台廠被按讚包括台積電（2330）、鴻海（2317）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、日月光（3711）投控最具看好共識。

