熱門股／大盤殺聲隆隆 南亞科新報告出爐

財經中心／廖珪如報導

受惠 AI 驅動的雲端資料中心 DRAM 需求強勢，加上原廠積極將資源朝 HBM 與 DDR5 等高效能運算記憶體傾斜，傳統 DDR3／DDR4／LPDDR4 產出持續收縮，使 DRAM 現貨與合約價格漲幅明顯高於原先預期，帶動南亞科營運動能加速回溫。基於記憶體短缺加劇、供需環境快速改善，群益投顧維持南亞科「買進（Buy）」評等，並將目標價由先前預估調升至 202 元，相當於 2026 年 3.4 倍 PBR。

廣告 廣告

群益指出，在 AI 應用持續推升 CSP 擴大資本支出的背景下，非 AI 相關需求也在第二季落底後開始回溫。南亞科目前產能滿載、庫存偏低，DDR4 產品佔其營收比重逾五成，正處於 DRAM 合約價全面上揚的最大受惠位置。DDR5／DDR4／DDR3 的集體漲價推升公司 ASP，同時折舊費用自月均 13 億元逐步下降至接近 10 億元，大幅改善獲利結構，亦是南亞科在 2025 年下半年轉虧為盈的重要關鍵。

記憶體供給緊縮

第三季財報也反映供需改善的速度。南亞科第 3 季營收達 187.79 億元，季增 78.4%；主要受 DRAM 單價季增約 40%、以及出貨量增加 24–26% 帶動。雖匯率對營收造成 4–6% 負面影響，但產能利用率上升與 ASP 提升推動毛利率由上一季的 -20.57% 大幅回升至 18.45%，季增近 39 個百分點，帶動 EPS 由虧轉盈至 0.50 元，每股淨值達 50.78 元。

在擴產計畫方面，報告指出南亞科 2025 年資本支出將約為 160 億元，與 2024 年相近，低於先前預估的 196 億元。公司預估 2025 年整體 bit growth 將達年增 50%，較先前「40% 以上」的預估明顯上修，主因 DDR3／DDR4 產能持續轉向 1B 製程的 DDR5（16Gb），而新製程的每片晶圓位元產出高於前代 70–85%。然而，由於客戶需求強勁，南亞科當前無法在短期內快速大幅轉進新製程，折舊費用因此將在 2025 年底降至月均約 10 億元，並在 2026 年維持相近水平或再小幅下滑。

報告認為，記憶體供給緊縮的速度比預期更快，且 CSP 與 AI 運算需求的排擠效應提升了 DRAM 报價的漲幅，使南亞科進入 2025 年後的獲利體質明顯改善。公司將於今年下半年穩健轉盈，若 DRAM 價格持續走高，後續業績具備向上驅動力。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

盤前／CPO輪動又來 概念股10檔

盤前／鴻海科技日前 黑馬16檔必收

熱門股／記憶體滾燙9檔 大摩報告這樣寫

