熱門股／拉回佈局 BBU報告3檔全解析
財經中心／廖珪如報導
針對全球AI大建置，國票證券最新報告指出，2026年AI產業已非單純算力競賽，而是正式進入「電力供給決定勝負」的下半場。報告顯示，2023年至2025年第三季，Amazon、Google、Meta、Microsoft、Oracle五大雲服務巨頭（CSP）資本支出持續大幅上修，累計金額已逼近3,500億美元，且2025年仍維持高成長動能。這顯示AI並非短期題材輪動，而是長期資本開支主軸然而，AI資料中心爆炸性電力需求正快速撞上傳統電網天花板。
其中，固態氧化物燃料電池（SOFC）因高效率（50-65%）、可使用多種燃料（天然氣、氫氣、生質氣）、耐久度強等優勢，被視為AI資料中心最理想的分散式能源解方。
龍頭廠商Bloom Energy公開表示，公司正處於「歷史上最強勁的成長拐點」並點名台灣已形成SOFC產業三大勢力包括台達電（2308）：從電源到SOFC全方位垂直整合，已具備AI資料中心完整能源解決方案能力、 高力（8996）：能源與散熱雙引擎，與Bloom Energy合作超過15年，負責核心熱反應盒零組件；康舒（6282）：燃料電池系統電源轉換器主力供應商，搭上直流電（HVDC）＋燃料電池新架構趨勢。
研調機構預估，到2030年全球AI資料中心將額外需要20-25GW電力，相當於20座大型核電廠容量；目前美國電網排隊裝置容量已高達2,300GW，幾乎是現有發電容量的兩倍，供電瓶頸已成全球共識。
面對電網無法即時滿足的困境，科技巨頭已轉向自建自給能源方案包括 OpenAI在德州「星際之門」超級算力專案，直接自建天然氣電廠供電、微軟重啟小型模組化核反應爐（SMR）計畫，追求自營核能、燃料電池則因「90天內即可供電」的即插即用特性，迅速成為資料中心備援乃至主載電源新顯學。國票投顧認為，2026年AI投資重點將從「算力、散熱、網路傳輸、PCB」擴大到最關鍵卻最被市場忽視的「電力」領域，而燃料電池正是解開AI能源焦慮的黃金鑰匙。電力供給能力，將決定下一階段AI產業鏈的真正贏家。
