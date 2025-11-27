熱門股／政府1.25兆預算 軍工股5檔總評

財經中心／廖珪如報導

為加強我國國防，避免中共對我國形成威脅，政府增加國防支出，帶動軍工股受矚目。（圖／記者師瑞德攝影）

總統賴清德近期宣布，政府將提出總額達新台幣 1.25 兆元的國防特別預算，為歷來最大規模，主軸聚焦提升非對稱戰力，並強化國防產業鏈。政府表示，2026 年國防預算將突破 GDP 3%，並在 2030 年前提高至 GDP 5%，用以支撐精準火炮、無人載具、飛彈及無人機反制系統等採購規模，打造「台灣之盾」，並在 2033 年後完成高度韌性的全面嚇阻體系。

行政院已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫》特別條例規劃，預算涵蓋 2026 至 2033 年期間，總額 1.25 兆元，後續將送交立法院審議。政府指出，無人機將成為新世代作戰核心，包括監偵型無人機、攻擊型無人機與無人艇，可形成「即偵即打」能力。現階段已有約 5 萬台無人機標案陸續推動，並與美國、德國廠商展開合作。無人船雖尚未出現正式訂單，但台船（2208）、中信造船（2644）、龍德造船（6753）與雷虎（8033）均已建立載具無人化的開發能力。另因應 F-16 後續維修需求，國內也將拓建航空維修能量。

廣告 廣告

研究部指出，隨著中長期國防預算成長明確，2026 年國防預算已編列並逐步展開標案，包括銳鳶二型無人機與沉浸式無人機採購，顯示台灣正持續落實國防自主方向。預期在軍方多元戰術需求推動下，多款無人機平台將同時進入市場，使 2026 年成為無人機產業「百家爭鳴」的起點。研究部並表示，即使加入此次特別預算，國防預算仍未達 GDP 5%，顯示後續仍可能持續上調。

在投資建議方面，研究部指出長榮航太（2645）過去已取得艦載監偵型無人機標案，有利於後續沉浸式無人機競標，並維持其 Buy 的投資評等。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

流行音樂搶攻東南亞市場 「這」站起跑

獨家／聲東擊西 輝達Cover黃仁勳現身台灣證據曝

盤前／Google TPU 力壓輝達 台供應鏈21強

