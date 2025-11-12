熱門股／日東紡領PCB上揚 12檔台廠高飛
財經中心／廖珪如報導
玻纖材料龍頭日東紡11月6日公布2026年3月期中決算報告，電子材料事業受惠AI伺服器需求表現亮眼，營業利益94.54億日圓、年增28.7%，並因固定資產轉讓帶來巨額利益，將全年淨利預測從130億日圓上調至375億日圓。市場人士透露，日東紡織手中喔有記憶體關鍵零件，帶動總體訂單暢旺，消息一出引爆日東紡股價連日大漲，近5個交易日累計飆漲逾5成，激勵台股相關玻纖布與PCB上游材料多頭表態。
法人報告指出，AI伺服器強勁需求帶動PCB相關高階材料出貨大幅成長，由日東紡生產的高階T-Glass玻纖布持續供不應求，今年幾度調漲售價，市場預估高階玻纖布缺料最快要等2026年日東紡、台玻新產能開出才可望紓解，而銅箔基板隨著GB300開始量產，M8材料出貨將加速放量，有助業者營收成長及毛利率提升，同時也加速M9材料認證，營運下一波升級商機。
推薦類股包括富喬（1815） 、建榮（5340）、台玻（1802）；在銅箔與覆銅板（CCL）材料方面，德宏（5475）與 凱崴（5498） 及PCB上游原料供應商的尖點（8021）。南亞（1303）、台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、金居（8358）、鉅橡（8074）。
