熱門股／旺宏後起直追！ 大摩記憶體報告一次看

摩根士丹利發表的最新半導體產業報告指出，成熟製程記憶體產業已確認進入上升循環的第三個季度，市場資金預料將由領先股轉向股價表現落後的族群（Laggards）。該行在維持華邦電為產業首選的同時，同步調升旺宏（2337）、力積電(6770)及的目標價，看好其獲利追趕行情。

摩根士丹利分析師在標題為《成熟記憶體：落後者補漲》（Old Memory: Laggards Catching Up）的報告中表示，若將 2025 年第二季視為週期谷底，目前產業正處於復甦的中段。報告重申華邦電（2344）為「首選」（Top Pick），目標價維持在新台幣 130 元；南亞科（2408）雖近期財測低於預期，但被解讀為利空出盡的絕佳進場點，目標價維持 298 元。

旺宏策略轉向獲利增溫：延後研發投入、產能利用率衝滿載以因應 eMMC 短缺

大摩將旺宏目標價由 72.5 元上調至 93 元。報告指出，旺宏管理層決定延後 3D NOR 研發，轉而將 8 吋與 12 吋廠產能利用率拉升至滿載，以應對 MLC NAND（eMMC）市場出現的「極度短缺」。分析師預期，旺宏將自 2026 年第一季起受惠於產品漲價效應，獲利動能顯著轉強。

力積電目標價上修至 77 元：攜手美光切入 HBM 後段商機、2026 年 EPS 預估逾 8 元

力積電目標價獲大幅上修，由 56 元調升至 77 元。大摩指出，力積電與美光（Micron）的合作助其切入後段高頻寬記憶體（HBM）商機，加上資產處分的一次性收益，使其 2026 年每股盈餘（EPS）預估達 8.31 元。大摩因此調整估值模型，改採股價淨值比（P/B）1.7 倍評價，認為目前股價尚未反映轉型效益。

中國同業競爭加劇：力積電留意消費性電子疲軟與毛利率波動風險

然而，報告也明確警示力積電面臨的下行風險。摩根士丹利指出，力積電的投資風險主要來自中國同業競爭加劇（特別是晶合集成 Nexchip 的競爭）以及消費性電子需求疲軟。若市場價格侵蝕速度快於預期，或庫存去化時間延長，在悲觀情境（Bear Case）下，投資人需留意供需波動對其毛利率復甦的影響。

