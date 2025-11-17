熱門股／水冷之王 雙鴻新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

伺服器散熱採水冷、液冷趨勢成為今年半導體大展上熱議的話題。

雙鴻（3324） 2025 年第三季的營運延續強勁走勢，營收達 59.6 億元，季增 12.3%、年增 41.2%。AI 伺服器需求持續旺盛，加上第二季受壓的 QD 供應鏈恢復正常，使出貨回到順暢節奏。水冷散熱占比從第二季的 23%提升至第三季的 35%，明顯改善產品組合，毛利率也因此拉升至 29.8%，較上一季增加 3.6 個百分點、較去年同期增加 3.4 個百分點。國票投研部在此基礎上維持雙鴻「買進」評等，並將目標價設定在 1,200 元，反映水冷滲透率提升與 2026 年成長動能可見度高。

報告指出，匯率變動對第三季獲利影響不大，真正的貢獻來自約 2.1 億元的資產重新評價利益，使獲利優於原先預期，單季 EPS 達到 10.66 元。毛利率、營益率與淨利率三項指標皆較第二季明顯改善，也優於投研部的原始假設，營運動能的回升趨勢確立。

公司對第四季的看法同樣保守中帶著明確的積極。伺服器相關營收比重預計提升至 70%，水冷產品比重則將進一步升至 45%。投研部預估第四季營收將來到 66.7 億元，季增 12%、年增 61.7%，毛利率小幅上行至 30.1%，單季 EPS 可望達到 11.11 元。驅動力道並不複雜：AI 伺服器無論是 GPU 架構或 ASIC 架構，功耗都持續上升，水冷散熱成為主流設計。NVIDIA 新一代 Vera Rubin 平台更取消風扇，象徵水冷已從「替代方案」轉向「標配」。

Rubin採水冷版

外界關注 Rubin 世代水冷板將採取統一採購的做法，對 ASP 與毛利率的影響尚待觀察。雙鴻表示供應商名單仍未完全底定，最終名單預料為 3 至 4 家，公司對切入供應鏈仍具信心，但統一採購模式確實可能帶來價格壓力，實際影響有賴後續確認。

在技術佈局上，雙鴻已著手投入 Microchannel lid（MCL）開發。公司本身具備均熱片量產能力，並在 2025 年第二季開始出貨給晶片廠。MCL 整合 HIS 與水冷板製程，技術門檻高，但公司已突破關鍵製程難點，具備與客戶協作導入的可能性。投研部認為散熱最終仍會往晶片層級發展，不過 MCL 的可靠性仍需時間驗證，加上 NVIDIA 2026 年 Vera Rubin 平台仍以 MCCP 外掛式水冷板為主流，MCL 實際商用時程最快落在 2027 年。

綜合需求力道、產品結構優化、技術路線布局與泰國產能擴張，雙鴻設定水冷營收占比在 2026 年挑戰 55%。投研部推估公司 2025 年與 2026 年稀釋後 EPS 分別為 28.21 元與 49.22 元，並以 2026 年 24 倍本益比估算合理價值，將目標價訂在 1,200 元。

