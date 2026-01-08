熱門股／無人機漲勢整齊 8強供應鏈必收

財經中心／廖珪如報導

美國聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將供應鏈轉向美國本土品牌及美、歐、日、韓盟友的產品，以排除對中國無人機（及相關通訊風險）的依賴。豁免部分新型外國製無人機及關鍵零組件，不受限於去年 12 月通過的全面進口禁令。

獲准進口的無人機廠商包括 Parrot、Teledyne FLIR、Neros Technologies、Wingtra、Auterion、ModalAI、Zepher Flight Labs 和 AeroVironment 的型號，豁免期限至 2026 年底。此外，FCC 也開了方便之門，核准美國無人機廠商可以繼續進口由輝達（Nvidia）、ModalAI、Panasonic、Sony、三星及方舟電子（ARK Electronics ）等公司生產的無人機關鍵零組件。

連帶台股無人機概念股大漲，包括在尾牙宣布子公司將在美國生產無人機的雷虎（8033)、悠泰科技（6928）、安集（6477）、中光電（5371）、世紀（5314）、亞航（2630）、新唐（4919）、立端（6245）全面唱紅。

