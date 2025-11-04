熱門股／無人機預算加持 軍工股多頭15檔

財經中心／廖珪如報導

多頭漲回軍工股,4日類股表現亮眼，持續反彈，反彈追高要留意風險，嚴守停利停損。（示意圖／PIXABAY）

行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入高達442億元經費，經濟部日前也表示，未來將以「產業發展」、「國防自主」及「民主供應鏈」三大目標為核心，持續推動無人機產業升級。預期2030年躍升至400億元，展現臺灣於全球民主供應鏈中的關鍵角色，為我國產業發展奠定長遠基礎。

政府已將無人機產業列為「五大信賴產業」之一，刻正積極整合跨部會資源，推動「無人載具產業發展統籌型計畫」法人分析，全力催動無人載具產業鏈升級，這次將橫跨空、海、地三大領域。國內相關概念股4日全部走強，對於軍工股漲勢整齊，華南永昌證券認為，軍工持續反彈，反彈追高要留意風險，嚴守停利停損。15檔標的包括下寶一（8222）：專注於航空發動機內的高溫段零組件製造商、晟田（4541）：台灣唯一生產飛機起落架零組件的廠商、千附精密（6829）：精密鋁合件整合及半導體零組件供應商、jpp-KY（5284）：客製化精密金屬機構件供應商。

廣告 廣告

軍工股15檔

雷虎（8033）：全球前五大遙控模型玩具廠、龍德造船（6753）：台灣民營造船業者、邑錡（7402）：以「Brinno」為品牌之縮時攝影機供應商、安集（6477）：綠能太陽能模組製造與銷售、中光電（5371）：台灣光模組及投影機製造大廠、事欣科（4916）：從事博弈機台、工業電腦與航太零組件業務。

漢翔（2634）：台灣航太產業領導者長榮航太（2645）：長榮集團旗下，全球十大飛機修護公司之一、亞航（2630）：台灣專業航空修護公司台船（2208）：台灣第一大造船公司。世紀鋼（9958）：台灣離岸風電下游結構與多元業務經營者。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

國發會發錢了 領取資格曝光！

衛星商機 台廠四家發展一次看！

搶攻普發商機 雄獅萬元有找行程一次看

