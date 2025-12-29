熱門股／玻纖布紅不讓 台股6檔必收

財經中心／廖珪如報導

PCB、CCL、玻纖布等高階製程需求旺盛，近期相關類股股價不斷衝高。（示意圖／PIXABAY）

在 AI 伺服器、高效能運算（HPC）及先進封裝需求持續擴張帶動下，PCB 與高階材料族群成為市場關注焦點。法人指出，高階玻纖布與銅箔基板需求明顯升溫，供應鏈呈現結構性吃緊，相關族群多頭熱度延續。法人指出，高階 T-Glass 玻纖布供應持續緊俏，上游由日東紡織主導供給，供不應求情況短期難解，市場預期相關報價仍具支撐，最快須至 2026 年後才有望逐步緩解。

在台廠供應鏈方面，市場點名受惠族群包括 南亞（1303）、台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）、金居（8358）及 鉅橡（8074）等，涵蓋玻纖布、銅箔、銅箔基板與相關材料供應鏈。法人認為，在 AI 伺服器與先進封裝需求延續下，高階材料供應鏈結構性供需失衡短期難以改變，相關族群仍為市場多頭關注焦點，但須留意後續擴產進度與終端需求變化。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

景氣燈號差1分亮紅燈！ 都是他的功勞

勞動部發錢了！ 領取資格曝光

盤前／川普將課銅關稅？ 搶貨台廠8檔

