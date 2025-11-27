熱門股／現在算便宜？ 台光電新目標價曝
財經中心／廖珪如報導
高階 CCL 供應商台光電（2383），預期 2026 年營運將呈現「淡季不淡、逐季成長」格局。富邦投顧在最新報告中維持買進評等，並將目標價自先前預估上調至 1,805 元，較現價仍有約 23% 上行空間。研究團隊指出，AI 設備規格加速升級，推動 M7 以上高階 CCL 材料放量，並使台光電在 Google TPU、AWS、輝達（NVDA）以及 AMD 等 ASIC 與 GPU 平台的滲透率同步提升。
報告指出，隨著 AI 運算路線轉向更大規模的訓練及實時推論，2026 年下半年預期將有一波以 M9 與 M8+ 等級材料為主的升級潮，率先出現在輝達 NVVR200、NVL144CPX 所使用的 midplane 與 CPX board。ASIC 端則將在 2026–2027 年陸續把材料等級由 M7–M8 推升至 M8–M8+，而 PCB 層數也將由目前的 22–26 層提高到 34 層以上。研究團隊認為，1.6T 交換器預計於 2026 年下半年導入，CPU 平台也將切換至 PCIe 6.0，整體高階材料需求將持續推升 M7 以上 CCL 與 PCB 產值，富邦預估 2026 與 2027 年產值將年增 67% 與 50%。
在 TPU 供應鏈部分，台光電為 Google TPU 材料供應商之一，自 V5 起與日廠 Panasonic 共同供貨。V6 市佔率已提高至 50%，而 2026 年將導入的 V7（Ironwood）預期因材料成本與產能優勢，將使台光電份額進一步升至 60%，上看 70%。後續的 V8（Zebra/Sunfish）將把材料規格推升至 M8.5，台光電預期將持續受惠。
2026營運逐季成長
富邦同時指出，4Q25 受手持裝置進入淡季，加上部分 ASIC 客戶處於產品轉換期，營收表現將持平看待。但隨著 2026 年包括 Google TPU V7、AWS Trainium 3、AMD MI450、Meta、輝達 VR200／CPX 以及 Microsoft Maia 等新品開始出貨，並配合中山與馬來西亞的新產能開出，單月產能將在 1Q26 拉升至 585 萬張。富邦估計，屆時單月產值可由 3Q25 的 80–85 億元提升至 100–110 億元，使 2026 年營運走勢呈現逐季成長。
獲利預估方面，富邦給出的 2026、2027 年每股盈餘各為 60.19 與 87.11 元，分別較 Bloomberg 同業共識低 2.8% 與高 2.5%。然而在高階材料升規、AI 產業週期加速推動下，研究團隊認為台光電在 M9 領先地位、並同時成為 AWS 與 Google 的雙箭頭主力供應商，使其評價具進一步提升空間。
風險包括：GPU 與 ASIC 客戶拉貨動能轉弱、新平台導入時程延後，以及 800G/1.6T 交換器滲透與量產進度不如預期。富邦建議投資人可利用 4Q25 回檔分批佈局。
