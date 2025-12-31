熱門股／當新年禮物跨年前就要收 記憶體狂飆14檔

財經中心／廖珪如報導

記憶體數景氣循環類股，過往在市場同級競爭時，台廠往往落後美光、海力士、三星，不過AI浪潮下，國際大廠轉作DDR5供應AI，台廠承接DDR4總體消費市場的缺額，到處都是搶貨的科技公司，讓記憶體循環時間拉長、拉大，投資人要掌握住這波台廠新機遇。（示意圖／翻攝自Pixabay）

集邦科技今（31）日發文指出，雖然進入年底，陸續有工廠盤點與部分獲利了結的意圖，使得採購力道略有收斂，但不改變當前現貨價格持續上漲的趨勢。DDR4的價格漲幅與DDR5相較仍相對明顯，且Samsung明確表示不會遞延EOL計畫，2026年的DDR4供應量快速下降，使得per Gb價格於DDR4最高。整體看來現貨價格仍維持強勢。主流顆粒DDR4 1Gx8 3200MT/s在本周的價格漲幅為6.80% (US$22.235上漲至US$23.746)。

AI算力驅動記憶體儲存體系革新

回顧2025年中開始，記憶體忽然爆紅，分析師強調，AI 的算力不是憑空來的。背後是一座層層堆疊的金字塔，頂層是 GPU/XPU 的 HBM，往下是伺服器主記憶體的 DRAM，再下去是 SSD、HDD，最後延伸到資料中心裡成百上千台的 Storage Server。每一層都在被重新定義。CPU 那一層最傳統，但也最穩定。DRAM 雖然聽起來沒什麼話題性，但 AI 帶來的卸載策略正在讓它回到舞台中央。當 GPU 的記憶體塞不下更多上下文、KV Cache 要釋放時，資料會先丟回 DRAM，再視情況存進 SSD。DRAM 不再只是輔助，而是 VRAM 的延伸：頻寬、延遲、穩定度都被拉高到比以往更關鍵的層級。

廣告 廣告

AI 正在讓整個記憶體與儲存體系變成一個動態循環的有機體。HBM 是神經，DRAM 是血流，SSD 是短期記憶，HDD 是長期記憶。每一層都在同步進化。當外資分析師開始上調 HBM 需求預期時，別忘了，Phison CEO 已警告 NAND 可能進入十年長期短缺；而 Dell、Supermicro、WDC、Seagate 的營收指引都開始反映這波「AI 儲存紅利」。AI 不是只改變算力，它正在重寫資料被記住的方式，這場記憶體革命，才剛開始。

台灣記憶體及相關供應鏈業者

華邦電（2344）專注於利基型 DRAM 與 NOR Flash 市場、南亞科（2408）台塑集團旗下 DRAM 製造大廠、品安（8088）台灣記憶體模組廠、群聯（8299）全球 USB 控制 IC 設計之龍頭企業。

廣穎（4973）矽創轉投資之記憶體產品廠、威剛（3260）全球前三大記憶體模組廠、創見（2451）「Transcend」品牌之記憶體模組廠、宇瞻（8271）全球前十大 DRAM 模組廠、十銓（4967）全球知名 DRAM 模組廠、力積電（6770）全球前十大晶圓代工廠之一。

旺宏（2337）全球非揮發性記憶體整合元件領導廠、至上（8112）主要代理品牌以 Samsung 為主之 IC 通路商、鈺創（5351）台灣利基型記憶體 IC 設計廠商、華東（8110）華新集團旗下封測廠。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

勞動部發津貼 這類人可以領

熱門股／隨銅旺到不行 CCL明星總點將

中共軍演逼台 挺台灣軍工股16檔

