熱門股／算力推升北美電源需求 台BBU 7雄受惠
財經中心／廖珪如報導
全球電力設備供應鏈緊張，根據 Restad Energy 研究顯示，自2019 年起主流電力設備交期皆持續上升，其中以高壓開關設備、電力變壓器最為顯著，預估 2025 年底交期增加至逾120/140 週。推測除產能緊缺外，主因源自於兩者皆為基礎建設投資擴大下最大之設備需求來源。
美國本土產能不足導致供需失衡嚴重，根據美國商務部在《聯邦公報》公布的變壓器與零組件進口影響報告指出：以功率容量計算相關設備與零組件進口美國市場之的85%，其中以墨西哥、中國為2024 年美國變壓器進口市場占比較高之出口地，分別佔 20.7% / 13.4%，而台灣出口之設備佔美國市場進口比例約 5.1%。
福邦投顧報告分析，相關台廠包括華城（1519）、高力（8996）、台達電（2308）、光寶科（2301）、順達（3211）、新盛力(4931) 、AES-KY(6781) 可望承接。
算力推動 擁電者為王
根據 IEA 數據顯示，2025-2030 年間全球資料中心平均每年新增17.7 GW之算力負載，考量冗餘配置等因素後，平均每年需建置之資料中心負載為 53.1 GW。帶動相關電力設備支出於 2022-2028 年間以 CAGR32.5% 成長。新能源採用度提升、電網設備老舊問題、政府及相關企業重視，三重推力將使美國電網升級勢在必行，變壓器作為電力於電網網絡節點中之關鍵設備，相關求有望持續推升。
美國本土變壓器需求龐大，然本土產能嚴重不足，85%仰賴進口，國際大廠產能開出時點較晚，預計台廠華城將首先受惠此趨勢。電網設備升級緩慢，雲廠商逐漸重視自供電設備建置之重要性，傳統燃氣機組預計仍為短期主流，惟中長期 SOFC 技術有望更加重視，主要供應商 BE 近期亦給出樂觀之市場展望。
資料中心內之供電架構持續轉變，傳統 UPS 系統端到端之轉換次數過高，導致能源效率<90%。未來高壓直流趨勢明確，產業正逐漸透過 Power rack ⋯等過渡性設計，朝供電獨立化、降低轉換次數提升效率之高壓直流方向前進。相關零組件市場受惠電力需求強勁，預估 AI 伺服器電源供應器市場規模 2026 年年增率達 88%；BBU 市場規模則預計達 6.39 億美元。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
不愧世界第一 台積運動會ESG做好做滿
側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量
台積電運動會／黃仁勳返美前 先做這件事
其他人也在看
2025 臺北網紅節香堤大道登場 網紅經濟與商圈攜手合作
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為協助推廣網紅產業，臺北市商業處輔導台灣新媒體發展協會於11月8日至9日於互傳媒 ・ 10 小時前
景碩Q3財報低預期 法人估全年EPS達3.4元
[NOWnews今日新聞]景碩第三季營收季增8.2%、年增26.3%，毛利率18.96%，略低於市場預期，展望第四季，法人機構預估EPS為1.3元，全年預估為3.4元。景碩第三季營收季增8.2%、年增...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
搶到剩空架！他驚見好市多「1知名咖啡」限時降價 一票人驚呆：超佛心
美式賣場好市多（Costco）一向以商品種類多元、價格實惠及份量充足聞名，經常推出各式新品，深受消費者喜愛。咖啡是許多上班族一天的精神來源，喝完後做事更有幹勁。近日有好市多會員發現，星巴克「中度烘焙咖啡」在好市多特價中，一盒售價僅399元，約可沖泡30杯咖啡，相當於一個月的份量，貼文曝光後，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
特斯拉、蘋果、亞馬遜誰業務增速最快？專家看好「這公司」EPS持續上升
AI熱潮席捲全球股市，美國科技股表現依舊強勁，不過AI的外溢效應與投資人疑慮也逐漸發酵。對此，台灣金融培訓協會理事長林昌興在網路節目《世界一把抓》表示，現在不會購買AI伺服器概念股，因為BIG 7目前看來也是高檔開始震盪。AI服務應用仍有成長空間，並非泡沫，但目前看來有些拉升過快。林昌興說明，科技股的業績優秀，較關注的是補漲行情，補漲行情可能來自於特斯拉、蘋......風傳媒 ・ 5 小時前
玉山金跌破30元 「股東暴增5萬人」 老手揭「這時」進場撿便宜：再壞就這樣
玉山金(2884)股價跌破30元整數關卡，你站在買方還是賣方？資深分析師李永年表示，在玉山金宣布併購之後，近期股東人數增加非常多，主要是因為投資人認為玉山金跌到「2字頭」進場撿便宜，但一根月線黑K太深要立刻翻上來不容易，建議可在利空跌不下去之時進場承接。中時財經即時 ・ 14 小時前
海外據點成果顯現！矽光子量測添成長力 這家Q3營收創史高
汎銓(6830)公佈2025年第三季合併營收達5.77億元，季增5.89％、年增11.27％，續創歷年單季新高記錄，整體毛利率25％，稅後淨利3,053萬元，每股稅後盈餘(EPS)達0.59元。汎銓2025年10月合併營收達1.72億元，不畏適逢台灣多次連續假期、中國十一長假工作天數少，10月合併營收仍年增6.74％；累計2025年1至10月合併營收17.58億元，年增8.29％，10月及累計前10月合併營收齊創歷年同期新高成績。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
最新報告來了！ 機器人商機一次看
由工研院主辦的「眺望2026產業發展趨勢研討會」今（7）日下午於台大醫院國際會議中心舉行「AI機械」專場，並以「AI驅動下的智慧製造再進化」為主題，聚焦人工智慧技術如何深度融入機械產業的各大應用場域三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台積電運動會》魏哲家特製鞋吸睛 鄰坐愛妻也難得公開亮相
台積電今（8）日盛大舉辦年度運動會，董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同場亮相，掀起活動的高潮。魏哲家更也難得公開與愛妻比鄰而坐，但攝影鏡頭聚焦他身上，意外拍到他腳上特製鞋款，他穿著一雙黑白相間印著紅色「tsmc」（台積電英文縮寫）字樣的運動鞋，相當吸睛。自由時報 ・ 6 小時前
被動元件大廠公布10月營收 合併營收113.52億元年增8.5%
財經中心/綜合報導國巨公司今日公布 2025 年 10 月份自結合併營收為NT$ 113.52 億元，單月營收較上月減少 2.8%，並較去年同期增加 8.5% (若以美元換算，單月營收較上月減少 3.4%，較去年同期增加 13.5%)；累計 1-10 月自結合併營收為NT$ 1,083.14 億元，較去年同期增加 6.1% (若以美元換算，較去年同期增加 9.0%)。民視財經網 ・ 1 天前
力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內
美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）週五（11/7）宣布，旗下的低價版「Amazon Bazaar」電商服務平台將擴大至14國市場，包括台灣在內。太報 ・ 18 小時前
亞馬遜低價版尬中國電商 拓展港台等14地市場
（中央社紐約7日綜合外電報導）亞馬遜公司今天表示，旗下低價電商服務Amazon Bazaar拓展至香港、台灣、菲律賓等14個國家和地區市場，加強與Shein和Temu等中國跨境電商在全球銷售廉價商品的競爭態勢。中央社 ・ 15 小時前
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 5 小時前
《熱門族群》PCB漲多拉回 專家：Q4趨勢未變
【時報-台北電】AI伺服器使得高階銅箔基板（CCL）和PCB出現供不應求，然近來股價出現漲多拉回，專家仍看好長線，表示可留意擁有高階材料技，及手中握有美國主要雲端服務供應高（CSP）客戶的個股，如金像電（2368）、定穎投控（3715）、台光電（2383）、聯茂（6213）、台燿（6274）等逢低布局。 輝達GPU AI伺服器發展較早，帶動一波高階PCB、CCL的需求，而北美各家科技巨頭積極發展自家的ASIC AI伺服器，也將在產品換代時更換更高階材料。 目前最受關注的CCL，主流還是M8材料，台光電是產業龍頭，已搶先開發出M9材料，並獲得主要大廠認證，預計下半年開始小量試用，明年進入大量出貨期。 法人指出，2026年下半年到2027年，就是M9材料的爆發期，包括輝達Rubin、谷歌TPU、Meta、亞馬遜等，都將全面採用。最近的短期震盪不會影響CCL發展趨勢，因此可以逢低布局台光電、台燿等主要大廠。 PCB製造大廠金像電聚焦AI伺服器和800G高階網通產品，並成功打入北美CSP的PCB供應鏈，多層板可以提供高傳輸功能，並且良率優於同業。 隨著PCB板層增加，鑽孔技術也須提升，帶動鑽孔時報資訊 ・ 12 小時前
健保補充保費改革惹民怨！謝金河轟政府「拿大刀趕蚊子」 獻策1招解套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導衞福部長石崇良提出二代健保補充保費改革方案，計畫將股利與租金課稅門檻降至2萬元，衝擊人數高達480萬人，引發社會譁然，...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
逢低進場撿便宜！國家隊輸血這「記憶體大廠」3.78億元 台玻、富喬都是口袋名單
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，八大官股合計買超32.17億元，觀察昨日上市個股買超前十方面...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
南亞科會再漲100元？「最樂觀獲利出爐」、目標價大升50％ 老手揭短線買點
南亞科(2408)漲幅無極限，有機會再跳漲100元？資深分析師李永年表示，從技術面而言，南亞科的周線曾出現跳空缺口，意味實在太熱，過去幾個星期激漲而成交量沒有放得很大來看，應該還有更高的空間，因此短線拉回整理，只要缺口不完全填補，就可以當短線買點。中時財經即時 ・ 18 小時前
外資單周砸15億猛敲旺宏！自營商反手倒貨…抱走1.73億元 「這檔」賣超居冠
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（11/03～11/07）受美股拖累，加權指數下挫581.94點，收在27,651.41點，跌幅2.06%。據證交所盤後籌碼動向，自營商...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
11月電子期金融期齊跌
（中央社台北7日電）台北股市今天下跌248.04點，收27651.41點。11月電子期收1655.35點，下跌20.95點，正價差3.61點；11月金融期收2216.2點，下跌14.8點，正價差8.62點。中央社 ・ 1 天前
【公告】承啟董事會決議通過114年第3季合併財務報告
日 期：2025年11月07日公司名稱：承啟(2425)主 旨：承啟董事會決議通過114年第3季合併財務報告發言人：李凱莉說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/072.審計委員會通過日期:114/11/073.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23407055.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1518886.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21049)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(116983)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38461)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91335)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)11.期末總資產(仟元):444492012.期末總負債(仟元):171448213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):231302814.其他應敘明事項:無中央社財經 ・ 1 天前
卓榮泰視察桃機檢疫 要求查驗嚴格執行
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察北登機廊廳工程概況及非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，下（12）月起，與第二航廈連通的第三航廈北登青年日報 ・ 1 天前