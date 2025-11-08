熱門股／算力推升北美電源需求 台BBU 7雄受惠

財經中心／廖珪如報導

美國電網設備老舊，面臨淘汰或升級，未來還需結合AI作智慧化供電，以及抵禦極端氣候衝擊與地緣風險攻擊，因此電力基建設備中、以新電網的建設與改造為投資熱點，帶動美國能源基建投資需求龐大。（示意圖／PIXABAY）

全球電力設備供應鏈緊張，根據 Restad Energy 研究顯示，自2019 年起主流電力設備交期皆持續上升，其中以高壓開關設備、電力變壓器最為顯著，預估 2025 年底交期增加至逾120/140 週。推測除產能緊缺外，主因源自於兩者皆為基礎建設投資擴大下最大之設備需求來源。

美國本土產能不足導致供需失衡嚴重，根據美國商務部在《聯邦公報》公布的變壓器與零組件進口影響報告指出：以功率容量計算相關設備與零組件進口美國市場之的85%，其中以墨西哥、中國為2024 年美國變壓器進口市場占比較高之出口地，分別佔 20.7% / 13.4%，而台灣出口之設備佔美國市場進口比例約 5.1%。

廣告 廣告

福邦投顧報告分析，相關台廠包括華城（1519）、高力（8996）、台達電（2308）、光寶科（2301）、順達（3211）、新盛力(4931) 、AES-KY(6781) 可望承接。

算力推動 擁電者為王

根據 IEA 數據顯示，2025-2030 年間全球資料中心平均每年新增17.7 GW之算力負載，考量冗餘配置等因素後，平均每年需建置之資料中心負載為 53.1 GW。帶動相關電力設備支出於 2022-2028 年間以 CAGR32.5% 成長。新能源採用度提升、電網設備老舊問題、政府及相關企業重視，三重推力將使美國電網升級勢在必行，變壓器作為電力於電網網絡節點中之關鍵設備，相關求有望持續推升。

美國本土變壓器需求龐大，然本土產能嚴重不足，85%仰賴進口，國際大廠產能開出時點較晚，預計台廠華城將首先受惠此趨勢。電網設備升級緩慢，雲廠商逐漸重視自供電設備建置之重要性，傳統燃氣機組預計仍為短期主流，惟中長期 SOFC 技術有望更加重視，主要供應商 BE 近期亦給出樂觀之市場展望。

廣告 廣告

資料中心內之供電架構持續轉變，傳統 UPS 系統端到端之轉換次數過高，導致能源效率<90%。未來高壓直流趨勢明確，產業正逐漸透過 Power rack ⋯等過渡性設計，朝供電獨立化、降低轉換次數提升效率之高壓直流方向前進。相關零組件市場受惠電力需求強勁，預估 AI 伺服器電源供應器市場規模 2026 年年增率達 88%；BBU 市場規模則預計達 6.39 億美元。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

不愧世界第一 台積運動會ESG做好做滿

側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量

台積電運動會／黃仁勳返美前 先做這件事

