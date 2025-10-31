熱門股／結束光輝10月 資金轉向16檔題材曝
財經中心／廖珪如報導
台股十一月投資焦點轉向人工智慧（AI）與電力效率題材，市場氛圍在美中關係緩和與聯準會（Fed）政策轉向寬鬆之下顯著改善。富邦投顧在最新月報中指出，OpenAI 啟動 1.4 兆美元基礎建設計畫，推升全球 AI 伺服器與電源供應鏈需求，建議投資人聚焦 AI Server、電源與 HVDC 架構、低軌衛星及成衣製鞋等族群。
聯準會在 10 月 29 日如期降息 1 碼至 3.75%–4%，並宣布 12 月結束長達三年半的縮表計畫。儘管主席鮑爾強調政府關門造成數據延遲，尚未確定是否在 12 月再度降息，但市場仍預期年底降息機率高達 74.8%。富邦分析指出，美國總統川普將在年底任命新任 Fed 主席，貨幣政策方向預料將偏向寬鬆，以降低企業融資成本、支撐資本市場評價。
地緣政治方面，美中貿易緊張出現緩和跡象。中國在 10 月初擴大稀土出口管制後，美方一度將關稅總額調升至 130%，但因美國七成稀土供應仰賴中國，談判於月底「川習會」後出現轉折。雙方互有退讓——中國放寬稀土禁令並恢復進口美國黃豆，美國則下調芬太尼及港務稅，總關稅降至 47%。川普會後表示，雙方最快 11 月簽署新貿易協議。富邦認為，關稅政策對市場波動的影響已逐漸鈍化，2026 年股市有望回歸企業基本面。
AI 熱潮則是報告的主軸。OpenAI 於 10 月 28 日完成資本重組後，宣布啟動總額達 1.4 兆美元的 AI 基礎建設計畫，對應約 30GW 算力容量。富邦估計，該計畫涵蓋輝達（NVIDIA）5000 億美元 GPU 合作案、超微（AMD）2400 億美元認股權方案、博通（Avago）2500 億美元 ASIC 專案，以及軟銀 Stargate 計畫約 3000 至 5000 億美元。OpenAI 同時與微軟重新簽訂協議，取消其「首選雲端供應商」地位，為未來 IPO 鋪路。外媒推測 OpenAI 估值將上看 1 兆美元，成為史上最大科技上市案之一。
伺服器及供電股
富邦指出，AI 產業已進入「成也 OpenAI，敗也 OpenAI」的共生階段，全球科技巨頭及台灣供應鏈將與其緊密連動。輝達在 GTC DC 大會透露，未來五季（2025 年第 4 季至 2026 年第 4 季）Blackwell 與 Rubin 平台將創造 5000 億美元營收，相當於近 2000 萬顆 GPU Die 出貨，帶動台灣主要受惠廠商包括 台積電（2330）、日月光（3711）、京元電（2449）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231） 與 緯穎（6669）。隨著 AI 算力暴增，電力供應將成為新瓶頸。富邦看好高壓直流（HVDC）架構與高能效電源方案，點名 華城（1519）、台達電（2308）、光寶科（2301）、貿聯-KY（3665）、高力（8996） 為潛在受惠股。
低軌衛星和紡織
此外，低軌衛星市場在 SpaceX 與 Amazon Kuiper 加速發射下，第四季出貨回溫，相關標的包括 昇達科（3491） 與 華通（2313）。至於受關稅衝擊較深的成衣與製鞋族群，富邦預期隨廠商與客戶議價反映成本，營運可望回升，首選 振大環球（4441） 與 聚陽（1477）。
富邦總結指出，美中關係和緩、貨幣政策轉向寬鬆，以及 OpenAI 帶動的新一輪 AI 投資週期，將成為 2026 年全球股市三大推力。「投資人可提前布局 AI 伺服器與電源供應鏈，預期自 2026 年上半年起台灣企業將感受到強勁拉貨潮。」
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
盤前／AI帶來電力荒 重電5檔必收
盤前／跌多拉回中？ PCB 7檔總報告
熱門股／記憶體非短線題材 一文看10＋1檔股潛力
其他人也在看
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前
兩大警訊浮現 AI會崩盤嗎？一旦出現「元宇宙時刻」就快逃
市場研究公司 BCA Research 警告，當人工智慧出現「元宇宙時刻」時，即一家大型人工智慧公司宣布更多資本支出但其股價反而下跌，可能就是投資者該撤離的時候了。 隨著人工智慧（AI）熱潮將全球科技股推向極高水平，華爾街對於當前 AI 狂熱是否會演變成泡沫的爭論日益激烈。投資鉅亨網 ・ 18 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 天前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元 連傳產股都搭上AI順風車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【鴻海漲翻天2】郭台銘身價破4500億元 今年來暴增1200億元
鴻海（2317）及子公司富士康工業互聯網（上交所，601138，簡稱FII）股價、市值漲翻天，鴻海市值破3.6兆元，FII市值更飆破6.6兆元，連帶創辦人郭台銘身價亦是水漲船高，據Bloomberg富豪榜上排名全球第215名，而以持股來算身價超過4400億元，今年來大增1200億元以上。Yahoo奇摩股市 ・ 13 小時前
外資目標價喊上1695元！這檔PCB「攻漲停又熄火」？獲利了結大軍湧現仍漲破半根
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器需求持續火熱，PCB供應鏈再掀行情。台光電（2383）今（31）日盤中一度直衝漲停1,400元，尾盤獲利了結賣壓湧現，終...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
萬聖節外資倒貨不給糖 台積電遭砍台股尾盤翻黑/黃仁勳「仁來瘋」席捲南韓 股民追買輝達點燃AI信仰/AI電網概念沸騰 重電三雄強勢亮燈｜Yahoo財經掃描
美股受Meta與微軟財報衝擊，加上聯準會主席鮑爾談話偏鷹，四大指數全面收低。道瓊指數下跌0.23%，標普500指數跌0.99%，那斯達克指數下挫1.57%，費城半導體指數也重跌1.53%。Meta因認列《大而美法案》一次性費用160億美元、明年AI資本支出大增，股價暴跌逾11%；微軟雖雲端營收年增40%，但龐大Capex引發疑慮，收黑近3%；反觀Alphabet營收優於預期、股價逆勢漲2.5%創新高；輝達拉回2%，市值回落至4.94兆美元。台積電ADR同步走弱跌近1%。亞股漲跌互見，日股大漲1085點至52,411點，再創歷史新高；韓股漲勢相對收斂，小漲20點；港股回檔376點、跌幅1.43%，陸股同樣走低。市場仍關注川習會後中美稀土與關稅協議後續發展。台股今（31）日早盤一度衝高至28,489點，但尾盤賣壓出籠翻黑，終場下跌54.18點、收28,233.35點，成交量5,594億元，周線連五紅、月線連六紅。台積電(2330)盤中觸及1525元再寫天價，惟尾盤遭1.4萬張賣單砸盤、收1500元跌5元，壓抑大盤表現。高價股表現分歧，信驊(5274)大漲260元、緯穎(6669)上漲65元雙創高；台達電(2308)跌破千元收995元，鴻海(2317)跌1.72%。PCB族群因台光電(2383)季報亮眼領軍，金像電(2368)、高技(5439)齊攻漲停；重電股華城(1519)、亞力(1514)、士電(1503)聯袂漲停掀多頭火花。傳產族群中，航運、塑膠、紡織相對疲弱，整體盤勢雖高檔震盪，但人氣與資金仍在場內輪動。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 7 小時前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
再觸歷史新天價！台積電成交額爆153.8億稱霸 這「封測龍頭廠」Q3財報亮眼猛攻漲停板
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（31）日早盤以28,280.47點開低，截至上午11時30分暫以28,352.21點維持在上漲64.68點或漲幅0.23%。觀察盤中...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台達電法說難點火...今股價苦守千元關 分析師勸退：長短線都不宜
電源供應器大廠台達電（2308）昨日舉行第三季法說，今日股價未見法說行情，甚至回測1000元整數關，陷入千元保衛戰。運達投顧分析師陳石輝表示，法說會內容並沒有不好，而是符合預期，然股價已經將利多反映，目前漲多外資法人持續調節，昨日黑K已摜破10日線，長短線都不宜操作。Yahoo奇摩股市 ・ 15 小時前
三越伊勢丹降低持股 經營權展開角力賽 新光三越副董之爭 揭新光吳家茶壺風暴
新光三越百貨近來積極重整旗鼓，但吳家內部的紛爭也未停歇；從7月董事改選與9月副董之爭，一場權力與傳承的拉鋸戰正在上演中。財訊 ・ 15 小時前
《台北股市》誰賺2股本？京元電、日月光專家1次評
【時報-台北電】受輝達GTC大會激勵，加上大摩提出「半導體通膨」概念，預期漲價效應由晶圓製造、DRAM一路蔓延至先進封測領域，讓京元電、日月光投控為首的半導體封測族群，成為市場焦點，股價雙創歷史新高。 資深分析師陳榮華指出，2公司都處於AI驅動的強勁成長周期中，其中日月光像是「全能型選手」，布局完整具規模較穩，除2026年EPS上看14元，2027年還有望賺進2個股本，但資本支出過大是風險；京元電則如同「頂尖專家」，在AI晶片測試環節建立深厚護城河，業績彈性大，但過度依賴輝達等單一客戶是風險，加上短線漲幅大，需格外留意獲利了結賣壓。 美系外資大摩最新報告點出「半導體通膨」正在發酵，從台積電的晶圓製造、記憶體到矽晶圓都在漲價，這股趨勢現已蔓延到封測環節，並據此預估先進封裝報價將上漲5~10%，為自新冠疫情導致晶片短缺以來首見，並上調日月光、京元電目標價，均由原本的188元，分別升至228元、218元。 陳榮華形容，日月光是靈活轉型的「封測龍頭」，面對產能吃緊，逐步將部分傳統封裝產線轉為更能滿足AI需求的Flip-Chip（覆晶封裝）產線，讓產品組合優化和平均銷售單價（ASP）同步提升，成時報資訊 ・ 1 天前
台積電天價曇花一現！終場收平盤價1505元 股市名師看多：AI還在爆發期
台積電（2330）今（30）日盤中一度來到1520元新高，上漲15元，雖然漲勢收斂，收盤以平盤價1505元作收，台股漲勢也熄火，收盤下跌7點收在28287點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
富達：85%台灣人已規畫退休儲蓄 贏過新加坡、香港
富達國際與英國國家高齡化創新中心（National Innovation Centre for Ageing，NICA）合作調查顯示，全球50歲以上民眾，若以所在地平均壽命估算，每五人就有兩人（42%）退休儲蓄將短缺至少十年；若以百歲人生為基準，比例更高達八成（81%）。壽命延長加劇退休挑戰，不過台灣準備度領先亞太，高達85%已展開退休規畫，贏過新加坡的81%和香港的79%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
川習會落幕「沒提台灣」反成市場定心丸/6千億量能多空對峙 台股創高後震盪小跌/美中貿易風向轉暖 萬海亮燈陽明長榮啟航｜Yahoo財經掃描
美股周三漲跌互見，聯準會如預期降息1碼，但主席鮑爾在會後釋出「12月不一定再降息」的鷹派訊號，導致漲勢收斂。道瓊指數下跌0.16%，標普500指數微跌0.3點，那斯達克上漲0.55%，費半漲1.85%續創歷史新高。企業財報期進入高峰，截至目前標普500中已有222家公布財報，84%優於預期。科技巨頭財報各有消長：Meta因認列近160億美元一次性費用而盤後大跌逾8%，微軟因資本支出高漲小挫2%，Alphabet靠雲端業務強勁勁揚5%，輝達漲2.99%再創新高、成為首家市值突破5兆美元企業，台積電ADR同步上漲約1.18%。亞股漲跌分歧，日股小漲0.04%收51,325點，續站51000點之上，韓股同樣微幅走揚，震盪後守在4000點上；港股則回落，上證指數同樣走弱。台股今（30）日開高震盪，盤中再創28,527點新高，終場小跌7.21點收28,287.53點，成交量放大至6,157億元。台積電(2330)盤中觸1520元、收平盤1505元；鴻海(2317)小漲，緯穎(6669)、智邦(2345)漲逾4%，強勢撐盤。傳產的航運族群受川習會善意與關稅下調激勵強彈，萬海(2615)亮燈漲停、陽明(2609)、長榮(2603)齊揚。網通概念股如訊舟(3047)、華電網(6163)漲停，記憶體股南亞科(2408)、力積電(6770)續強。反觀台達電(2308)、光寶科(2301)法說後重挫，盤面多空拉鋸，指數高檔震盪。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前