熱門股／美光財報後 台廠記憶體4強出列

財經中心／廖珪如報導

記憶體大廠美光法說會後，台廠記憶體受惠的態勢更加明顯，出現大循環態勢。（示意圖／PIXABAY）

美光於台灣時間18日清晨召開法說會，公布 2026 財年第一季（F1Q26）財務數字，整體表現全面優於財測與市場預期。以 GAAP 計算，合併營收達 136.43 億美元，季增 20.6%、年增 56.7%，顯示記憶體產業在 AI 驅動下的復甦力道遠超市場原先估計。毛利率同步跳升至 56.0%，較前一季大幅改善 11.4 個百分點，反映價格與產品組合的結構性轉強，而 F1Q26 GAAP diluted EPS 達 4.62 美元，亦顯著高於市場共識。

廣告 廣告

法人建議，投資布局上，以南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）與宜鼎（5289）等具備產品與客戶結構優勢的公司為優先觀察標的

報告指出，從產品面觀察，DRAM 仍是本季成長核心，營收占比達 79%，ASP 季增約 20%，即便位元出貨量僅小幅成長，仍能推升整體獲利表現，顯示價格主導的循環已正式回歸。NAND 方面，ASP 季增約 15%，搭配位元出貨同步成長，顯示在 AI 伺服器與企業級儲存需求支撐下，市場供需結構亦同步改善。

更具指標意義的是，美光在法說會中揭露多年期合約（LTA）談判的最新進展。管理層明確指出，在 AI 推論需求快速放大的背景下，公司正與客戶協商條件明顯「更有利於賣方」的 LTA，且不僅限於 HBM，而是將 DDR5、HBM，甚至在部分情境下與 NAND 進行捆綁銷售。同時，美光坦言在可預見的未來，僅能滿足主要客戶約二分之一至三分之二的需求，且供給吃緊的情況將同時存在於 HBM 與 non-HBM 產品線，兩者獲利水準差距已不若過去顯著，公司將更平衡地管理產品組合，而非單純極大化 HBM 出貨。

外溢效益 台廠受惠

這樣的結構轉變，也直接反映在美光對 2026 財年第二季（F2Q26）的財測上。公司預估 F2Q26 營收將達 183 至 191 億美元，季增幅上看四成，GAAP 毛利率中值達 67%，EPS 約 8.19 美元，遠高於法說前市場原先預期。換言之，美光不僅確認景氣回升，更釋出價格與獲利彈性仍在擴大的明確訊號。

在台股連動上，美光此一財測對台灣記憶體族群具有高度外溢效果。由於台系 DRAM 與 NAND 廠商在合約價格、ASP 走勢上高度參考國際一線大廠，美光所揭露的價格動能與 LTA 談判模式，將為市場帶來對 2026 年第一季 ASP 漲幅更大的想像空間，並提高獲利預估上修的機率。整體而言，這有助於台灣記憶體族群股價擺脫整理格局，市場關注焦點可望回到基本面改善本身，投資布局上，以南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）與宜鼎（5289）等具備產品與客戶結構優勢的公司為優先觀察標的。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

5大慘業受關稅衝擊 國發會助攻了！

台積電爆加碼2千億赴美 經濟部回應了！

首款三折機問世！三星Galaxy Z TriFold登台亮相 驚人價格曝光

