熱門股／美光買力積電廠房 記憶體5強新報告曝

摩根士丹利在最新的「大中華半導體」產業報告中指出，目前並無理由對舊世代記憶體（Legacy Memory）的市況轉向悲觀。受惠於主要記憶體廠商將產能大幅挪移至高頻寬記憶體（HBM），預期舊世代產品的供需缺口將進一步擴張。基於此趨勢，大摩宣布全面上調五家相關台灣半導體廠的目標價，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普*（6531）以及力積電（6770），並同步重申「優於大盤」的投資評等。

目標價大幅上修：南亞科上看 298 元與華邦電首選地位確立

在具體目標價調整上，華邦電由 88 元大幅調升至 130 元，力積電從 41 元調整為 56 元，旺宏從 48 元上修至 72.5 元，愛普*由 475 元調高至 555 元，而南亞科則從 198 元躍升至 298 元。

估值與 ROE 雙重擴張：市場景氣看好至 2026 年且關注補漲標的

大摩分析，自去年啟動的舊世代記憶體超級週期，目前看來有望一路延續至 2026 年，且後續漲勢仍具備想像空間。儘管相關概念股近期漲幅已顯著，但大摩認為尚未觸及反轉向下的轉折點，預期在股東權益報酬率（ROE）持續擴張的帶動下，各業者的整體估值（Valuation）都將獲得提振。在個股配置上，華邦電依舊是族群中的首選目標，但同時也看好先前漲勢相對落後的旺宏與力積電，後續具備補漲與追趕空間。

