熱門股／華邦電又上調 5券商新目標價曝！

華邦電（2344）第三季受惠存貨回沖利益挹注，毛利率翻倍至47%，獲利優於預期。玉山投顧指出，隨三大原廠退出DDR4市場、結構性供應缺口持續擴大，DDR4與DDR3價格漲勢可望延續至2026年，AI需求將進一步推動記憶體上行循環。該行將華邦電評等調升至「買進」，目標價72元（3倍PBR、以2026年BVPS為基礎）。

此外凱基投顧維持「增加持股」評等，目標價自65元上調至69元，以2027年每股淨值2倍（隱含8倍本益比）估算；中信投顧考量第四季獲利持平與2026年供需緊俏，上修獲利預估，將評等調升為「增加持股」，目標價63元（PBR 2.5倍、以2026年底每股淨值25.2元計算），惟提醒利基型記憶體需求不如預期為主要風險。

福邦投顧則以目標價65元（2026年BVPS 28.6元、PBR 2.2倍）給予「買進」評等；兆豐投顧同樣看好記憶體報價續漲，建議「逢低買進」，目標價65元（26財年PBR 2.4倍），潛在上漲空間約16%。

營收亮眼

華邦電第三季營收217億元，季增3.6%，毛利率自上季23%升至47%，營益率17%，稅後每股盈餘（EPS）0.65元。DRAM營收季增18%、年增33%，創三年新高，20奈米製程占比自上季21%躍升至37%；Flash營收季增4%、年減6%，因後段生產瓶頸尚未完全緩解，成品庫存幾近用罄。公司預期第四季ASP與位元出貨量將顯著成長，獲利可望維持第三季高檔。

報告指出，華邦電45奈米NOR Flash已切入TWS耳機等高密度應用；SLC NAND受惠供應短缺，價格上行。DRAM方面，隨三大原廠推進至13奈米以下製程、聚焦HBM產品，市場已無新增DDR4產能，導致長約客戶提前鎖價，支撐合約價續漲。玉山投顧估計，華邦電2026～2027年資本支出近400億元，其中50億元投向Flash產能擴張、350億元投入高雄廠CMS擴建，月產能將由1.45萬片增至2.5萬片。16奈米製程預計2026年量產8Gb DDR4與LPDDR4產品，位元出貨可望翻倍。該行預估2026年EPS 3元，AI需求將推動記憶體進入長期景氣上升期。

